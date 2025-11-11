Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Anchetă de amploare în Poliţia din Argeş. Adjunctul şefului, bănuit că a protejat o reţea de traficanţi

Anchetă de amploare în Poliţia din Argeş. Adjunctul șefului Poliției Municipiului Piteşti a ajuns să dea explicaţii la DIICOT într-un dosar de contrabandă și cămătărie.

de Redactia Observator

la 11.11.2025 , 09:03

Procurorii vor să afle dacă ofițerul care trebuia să apere legea a fost, de fapt, protectorul unei rețele de traficanți de țigări.

Gruparea opera chiar în inima orașului, în piețe aglomerate, unde vindea marfa de contrabandă adusă din Republica Moldova, sub masca unor afaceri legitime.

În urma perchezițiilor făcute luna trecută, anchetatorii au descoperit peste 470.000 de pachete de țigări, două tone și jumătate de articole pirotehnice și mai multe sume de bani, în lei și euro, iar prejudiciul se ridică la 250.000 lei.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

ancheta politie arges adjunct diicot retea trafic
Înapoi la Homepage
Pariul incredibil făcut de milionarul de 34 de ani care construieşte un castel în România: “Ţăranii se închinau”
Pariul incredibil făcut de milionarul de 34 de ani care construieşte un castel în România: &#8220;Ţăranii se închinau&#8221;
De ce nu a fost prezent tatăl Loredanei la concertul susținut de artistă la Sala Palatului. Ce anunț trist a făcut vedeta
De ce nu a fost prezent tatăl Loredanei la concertul susținut de artistă la Sala Palatului. Ce anunț trist a făcut vedeta
Lovitură de teatru în insolvența Nordis. Milionarii din Iași și București salvează proiectul de la Mamaia. ANAF s-a opus
Lovitură de teatru în insolvența Nordis. Milionarii din Iași și București salvează proiectul de la Mamaia. ANAF s-a opus
Scandal fără sfârșit la Miss Univers după momentul jenant filmat cu concurenta din Mexic. Au fost anunțate primele sancțiuni
Scandal fără sfârșit la Miss Univers după momentul jenant filmat cu concurenta din Mexic. Au fost anunțate primele sancțiuni
Comentarii


Întrebarea zilei
Sunteţi de acord ca salariile să fie la vedere?
Observator » Evenimente » Anchetă de amploare în Poliţia din Argeş. Adjunctul şefului, bănuit că a protejat o reţea de traficanţi