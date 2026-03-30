Război cu ghimpi în Capitală. Aricii din Parcul Tineretului au rămas pe drumuri după ce autoritățile au toaletat spaţiile verzi. Animalele sunt specie protejată de lege. ONG-urile de mediu spun că ecosistemul animalelor e distrus şi cer autorităţilor să înceteze lucrările. Municipalitatea promite flori noi și un regulament de protecție pentru aricii relocaţi fără voia lor.

Sute de oameni cer oprirea intervențiilor agresive în parcurile Capitalei, după ce spații întinse din Parcul Tineretului s-au transformat în pământ bătătorit. Aici trăiau arici protejați prin lege, care acum au rămas fără adăpost.

În urmă cu câteva zile, administraţia lacuri şi parcuri a toaletat o suprafaţă de 700 de metri pătraţi din parcul Tineretului. Municipalitatea transmite acum că a tăiat doar arbuştii şi plantele care erau uscate.

"Vin nişte oameni aşa şi taie. Păi cum să mai trăiască ariciul în neliniştea asta pe care o propun ei", spune un om.

Articolul continuă după reclamă

Curățenie printre arici

"În timpul lucrărilor au fost găsiţi doi arici care au fost mutaţi câţiva metri mai incolo. Aricii se intorc. S-au intors dupa ce acea zonă a fost curăţată. Dacă vorbim strict despre intervenţia de acolo, într-adevăr şi eu cred că a fost o intervenţie putin agresivă", a declarat Lucian Judele, administrator public Primăria Capitalei.

Petiţia împotriva toaletărilor dăunătoare a fost semnată de aproximativ 400 de persoane, care cer ca micii locuitori să nu fie sacrificaţi.

"Avem nevoie de un registru verde pentru aceste zone. Un registru verde care să prevadă în mod foarte clar modul în care e întreţinut fiecare arbust, arbore, fiecare pajişte. Un registru verde care să prevadă şi zone tampon în care şi viaţa sălbatică să poată să trăiască în linişte", a declarat Alexandru Oprița, Asociația Parcul Natural București

"Noi nu înţelegem că aricii fac parte dintr-un lanţ trofic şi dispariţia lor duce la apariţia mai multor melci, limacşi şi alte vietăţi care odată ce se înmulţesc ne pot produce alte neplăceri. Aceste toaletări sunt făcute fără a avea un plan de gestionare. Sunt realizate doar pt că a venit primăvara", a declarat Diana Culescu, peisagist.

Municipalitatea transmite că zona avea nevoie de igienizare după ce devenise un focar de infecţie, iar pe teren o să răsară din nou iarbă. Primăria Capitalei lucrează la un regulament special pentru a proteja ecosistemele.

"Sper să reusim să avem zone dedicate să lucrăm la un regulament să avem zone dedicate unde să nu mai existe deloc intervenţie umană. Ele trebuie să fie delimitate clar ca cetăţenii să înţeleagă că nu au voie să pătrundă în acele zone", a declarat Lucian Judele, administrator public Primăria Capitalei.

"Este nevoie de plantat în continuare si de mai multă implicare. Acum 3-4 ani în urmă am fost in tineretului si am rămas cu un gust amar, acum parcul arată bine dar după cum vedeţimai trebuie curăţat lacul, sunt zone unde ar trebui să se implice mai mult", spune o bucureșteancă.

Andreea Milea Like Am început cu muzica, am continuat cu dansul şi am ales jurnalismul. Ce au în comun? Zilnic găseşti ceva nou. Cât de mult înseamnă un cuvânt, un moment sau 10 secunde înainte de live. ➜

Întrebarea zilei Consideraţi că datele voastre sunt în siguranţă într-un portofel digital? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰