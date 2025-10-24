Intervenţie de urgenţă în oraşul Mioveni din Argeş. Într-o staţie de gaze a fost pus de opt ori mai mult mercaptan decât era normal, iar mirosul sufocant a cuprins tot oraşul. Scurgeri de gaze au fost descoperite în mai multe blocuri şi chiar la un liceu, unde sute de elevi au fost evacuaţi de urgenţă. Sute de persoane au fost scoase din apartamente, iar alimentarea cu gaze a fost oprită complet. Acum, însă, oamenii sunt revoltaţi. Pentru a avea din nou căldură şi apă caldă, trebuie să plătească verificarea instalaţiilor din buzunarul lor.

Reporter: Gazul e oprit?

Localnic: Nu e oprit, dar e miros de gaze în tot Mioveniul. În tot Mioveniul e miros de gaze. Nu cumva o să stăm ca la Bucureşti?

Peste 120 de apeluri la 112 au curs în doar câteva ore. Toate din Mioveni, de la oameni speriaţi care au simţit mirosul de gaze în blocuri şi pe străzi. Pompieri din tot judeţul au fost trimişi la intervenţie. Alături de ei, zeci de jandarmi şi echipe de la Distrigaz.

Articolul continuă după reclamă

750 de elevi, evacuaţi din liceu şi trimişi de urgenţă acasă

750 de elevi au fost evacuaţi din liceul care putea fi o bombă cu ceas. Copiii au fost scoşi de urgenţă şi trimişi acasă.

"Se vor lua măsuri suplimentare, pentru a nu se repteta ceea ce s-a întâmplat la Bucureşti. Ca nimeni să nu poată pune în funcţiune instalaţiile de gaz, se vor ridica efectiv regulatoarele de presiune de la scările care au probleme, astfel încât repunerea în funcţiune să se facă doar după verificarea de către cei de la Distrigaz" a relatat Alin Bereveoescu de la ISU Argeş.

Localnicii, nevoiţi să plătească firmele din banii lor

Totul a pornit de la o greşeală. În noua staţie de reglare-măsurare a gazelor, s-a pus de opt ori mai mult mercaptan, substanţa care dă gazelor naturale mirosul specific. Acum oamenii trebuie să îşi caute firme care să le verifice instalaţiile de gaze şi abia apoi vor avea, din nou, apă caldă şi căldură. Evident, pe banii lor.

Aurel Costache, primarul oraşului Mioveni: Au fost oprite gazele.

Reporter: Cine le porneşte?

Aurel Costache, primarul oraşului Mioveni: Le pornesc firmele autorizate. Eu am luat legătura cu patru, cinci firme. Plătesc proprietarii.

Reporter: De ce trebuie să plătească oamenii?

Aurel Costache, primarul oraşului Mioveni: Să dăm Transgazul în judecată atunci.

Pentru o scară de bloc, o astfel de revizie ar putea ajunge la 5.000 sau chiar 10.000 de lei.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi făcut modificări de structură în apartament? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰