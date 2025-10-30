Revoltă la Catedrala Naţională. Accesul miilor de credincioşi a fost restricţionat joi dimineaţă, timp în care în catedrală a intrat ministrul Apărării, însoţit de zeci de generali. A urmat o slujbă specială de o oră, cu ocazia zilei clerului militar. Pelerinii care stăteau la coadă de 12-14 ore s-au înfuriat şi au încercat să forţeze cordonul de jandarmi.

În zori, jandarmii au interzis accesul pelerinilor pe uşa principală a catedralei, pe unde avea să intre mai târziu ministrul Apărării. Epuizaţi după o noapte de stat în picioare, oamenii s-au înfuriat. Au rupt rândurile şi au încercat să forţeze intrarea.

Coincidenţă sau nu, câteva ore mai târziu, ministrul Apărării, şeful Armatei, generali şi mai mulţi civili au umplut catedrala.

Catedrala, pregătită pentru o slujbă specială dedicată Armatei

Patriarhia susţine că pelerinii au putut să intre în altar tot timpul. Doar în timpul slujbei speciale, rezervate militarilor, a fost restricţionat accesul în restul catedralei.

"E o acuzaţie destul de dură că am închis Catedrala. Este opțiunea Patriarhiei. Au fost 2.000 de militari și familiile lor. O slujbă de o oră, cu două mii şi ceva de oameni, este vorba de Armata Română, oferită de către Patriarh pentru Armată, este un lucru foarte bun. Catedrala nu a fost închisă nicio secundă", a declarat Ionuţ Moşteanu, ministrul Apărării.

Până acum, peste 100.000 de pelerini au trecut prin Sfântul Altar. Programul de vizitare a fost prelungit până miercuri noaptea.

