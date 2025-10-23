Bănuieli confirmate! Cele mai vândute mezeluri au şi cei mai mulţi aditivi alimentari! Un studiu recent arată că un platou cu salam, şuncă şi mititei conţine peste 120 de E-uri. Ca să nu înghiţim un cocktail nociv, nutriţioniştii ne sfătuiesc să nu mâncăm mai multe tipuri de preparate procesate la aceeaşi masă.

Multe preparate din carne au pe etichetă un adevărat tabel al lui Mendeleev. "Laborator de chimie. Dacă lista este foarte lungă, putem numi un laborator de chimie şi cu siuranţă nu recunoaştem acele ingrediente", a declarat Marina Ivan, nutriţionist.

Un studiu al organizaţiei de protecţia consumatorului Infocons spune că mezelurile preferate de majoritatea oamenilor au cei mai mulţi aditivi. Cercetarea a analizat etichetele de la 20 de produse printre care crenvurşti, salam de Sibiu, bacon, mici, parizer, şuncă şi cârnaţi de bere.

Cât de periculoase sunt mezelurile

Salam din carne de porc, parizer, şuncă de pui, salam toast şi crenvurşti. Toate aceste mezeluri au nu mai puţin de 40 de aditivi alimentari.

"Ieşi la un restaurant tradiţional şi îţi pun un platou cu tot felul de cărnuri şi ăla ajunge pe la 100-120 de aditivi, cantitatea de sare şi de zahăr pentru o săptămână, cred că e un mare semn de întrebare", a declarat Sorin Mierlea, preşedinte Infocons.

"Nu sunt sănătoase, nu mai ştii ce mai consumi. Au atâţia aditivi pe care nici măcar nu-i ştii". "Crenvurştii îi evităm. Şi parizerul". "Sunt nişte bombe pentru organism", spun oamenii.

"Favoriează creşterea în greutate. Prin faptul că influenţează mult pofta de mâncare. Şi dezechilibrează hormonal. Un consum frecvent de mezeluri este asociat cu cancerul colorectal", a declarat Marina Ivan, nutriţionist.

Nu ar trebui să le procesăm termic, pentru că devin şi mai dăunătoare.

"Aditivii periculoşi nu sunt neapărat cei pe care îi găsim pe etichetă. Ci mult mai periculoşi sunt cei pe care nu-i găsim. Aceia care anumiţi producători mai de puţină încredere nu-i etichetează. Avem anumiţi aditivi uneori care depăşesc limitele legate", a declarat Alexandru Cîrîc, ICA.

Şi Observator v-a arătat, în Campania Ce ne puneţi în mâncare, pericolele din spatele preparatelor din carne. Am descoperit mititei contaminaţi sau produse din carne făcute, de fapt, din zgârciuri sau cu cantităţi excesive de sare şi zahăr.

Mădălina Chiţac Like Mi-am dorit mereu să am locul ăla de muncă “ieșit din tipare”. Îmi plac oamenii și lucrurile palpitante, îmi place imprevizibilul și ineditul. Iar reporteria are din plin așa ceva. ➜

