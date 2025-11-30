Rezultate LOTO 6/49, duminică 23 noiembrie 2025. Numerele extrase la tragerile loto de azi

Loto 6/49. Duminică, 30 noiembrie, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Numerele loto câștigătoare sunt afișate mai jos.

Duminică, 30 noiembrie, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc.

Rezultate LOTO 6 din 49. Numerele loto câştigătoare azi

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Joker: 37, 4, 18, 10, 5 (+14)

37, 4, 18, 10, 5 (+14) Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc Plus: 0, 8, 3, 1, 3, 2

0, 8, 3, 1, 3, 2 Rezultate loto. Numere câștigătoare la Super Noroc: 4, 1, 7, 2, 1, 4

4, 1, 7, 2, 1, 4 Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc: 9, 7, 7, 2, 8, 1, 0

9, 7, 7, 2, 8, 1, 0 Rezultate loto. Numere câștigătoare la Loto 5 din 40: 15, 33, 40, 6, 3, 19

15, 33, 40, 6, 3, 19 Rezultate loto 6/49. Numere câștigătoare la Loto 6 din 49: 23, 18, 41, 8, 25, 45

LOTO. Premiile puse în joc duminică, 30 noiembrie 2025

Report de peste 3 milioane de lei la 6/49, la tragerea loto din 30 noiembrie 2025 La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 3,14 milioane de lei (peste 616.900 de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 4,11 milioane de lei (peste 807.900 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 40,52 milioane de lei (peste 7,96 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este în valoare de peste 516.500 de lei (peste 101.400 de euro). La Noroc Plus este în joc la categoria I un report în valoare de peste 290.160 de lei (peste 57.000 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, este în joc un report în valoare de aproximativ 684.900 de lei (peste 134.500 de euro). La Super Noroc se înregistrează un report la categoria I în valoare de peste 76.400 de lei.

Rezultate LOTO 6/49. Ultimele numere câştigătoare

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Joker: 38, 12, 43, 13, 20 +11

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc Plus: 4, 9, 4, 1, 6, 0

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Super Noroc: 0, 0, 0, 0, 6, 6

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc: 2, 7, 1, 3, 3, 8, 5

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Loto 5 din 40: 17, 7, 19, 23, 40, 11

Rezultate loto 6/49. Numere câștigătoare la Loto 6 din 49: 12, 20, 11, 17, 26, 39

Ultimul mare premiu la Loto 6/49 din 2025 a fost câștigat pe 9 noiembrie și a avut o valoare de aproximativ 49 de milioane de lei (echivalentul a aproape 9,8 milioane de euro). Biletul norocos, în valoare de 12 lei, a fost jucat online pe platforma oficială a Loteriei Române.

Primul câștig important al anului 2025 a fost înregistrat pe 11 mai, când un jucător a obținut un premiu de circa 10 milioane de lei (aproape 2 milioane de euro). În acel caz, biletul a fost completat atât online, cât și într-o agenție loto din Câmpulung Moldovenesc. A fost al doilea premiu de categoria I câștigat în 2025 la Loto 6/49.

