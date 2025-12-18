Antena Meniu Search
Loto 6/49 joi 18 decembrie 2025. Numerele câştigătoare de azi

Loto 6/49. Joi, 18 decembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 14 decembrie, Loteria Romana a acordat peste 25.600 de castiguri in valoare totala de peste 2,90 milioane de lei.

la 18.12.2025 , 07:25
Loto

Loto 6/49. Joi, 18 decembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc.

Rezultate LOTO 6 din 49. Numerele loto câştigătoare azi, 18 decembrie 2025

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Joker: 

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc Plus: 

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Super Noroc: 

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc: 

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Loto 5 din 40: 

Rezultate loto 6/49. Numere câștigătoare la Loto 6 din 49: 

Report de 8.46 milioane de euro la Joker

La  Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 6,91 milioane de lei (peste 1,35 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 4,62 milioane de lei (peste 909.100 de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 43,09 milioane de lei (peste 8,46 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este in valoare de peste 119.200 de lei (peste 23.400 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 1,19 milioane de lei  (peste 234.800 de euro). La Super Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 113.400 de lei (peste 22.200 de euro).

Rezultate LOTO 6/49. Cine sunt norocoşii extragerii din 14 decembrie 2025

La tragerea Joker s-au castigat doua premii de categoria a III-a in valoare de 59.631,71 de lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la o agentie loto din Botosani si online, pe platforma Loteriei Romane, bilete.loto.ro.

La tragerea Noroc Plus  s-a castigat premiul la categoria I in valoare de 474.932,64 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe aplicatia mobila AmParcat.ro.

La tragerea Loto 5/40 s-a castigat premiul de categoria a II-a in valoare de 95.315,50 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe joaca.loto.ro.

Rezultate LOTO 6/49. Ultimele numere câştigătoare

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Joker: 11, 12, 22, 5, 25 + 18

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc Plus: 2 5 4 7 2 2 

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Super Noroc: 4 4 0 9 4 3

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc: 1 4 1 0 3 1 8

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Loto 5 din 40: 6, 27, 9, 31, 4, 11

Rezultate loto 6/49. Numere câștigătoare la Loto 6 din 49: 39, 4, 35, 36, 33, 6

