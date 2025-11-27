Joi, 27 noiembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 28 septembrie, Loteria Română a acordat 31.935 de castiguri in valoare totala de peste 2,78 milioane de lei.

Rezultate LOTO 6/49, joi 27 noiembrie 2025, ora 18:50. Numerele extrase la tragerile loto de azi

Report la Loto 6/49 la categoria I de peste peste 2,65 milioane de lei (peste 521.700 de euro). Report la Joker la categoria I de peste 6,63 milioane de euro.

Rezultate LOTO 6 din 49. Numerele loto câştigătoare azi

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Joker: 3, 9, 4, 17, 42 + 13

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc Plus: 0 5 7 3 0 7

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Super Noroc: 5 1 2 7 4 3

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc: 4 8 0 3 9 5 9

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Loto 5 din 40: 25, 17, 5, 38, 26, 30

Rezultate loto 6/49. Numere câștigătoare la Loto 6 din 49: 33, 41, 28, 25, 2, 30

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste2,65 milioane de lei (peste 521.700 de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste peste 4,03 milioane de lei (peste 793.300 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 40,10 milioane de lei (peste 7,87 milioane de euro), iar la categoria a II-a se înregistrează un report de peste 1 milion de lei (peste 197.300 de euro). La Noroc Plus se înregistrează un report la categoria I în valoare de peste peste 258.700 de lei (peste 50.800 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 609.500 de lei (peste 119.700 de euro). La Super Noroc, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste peste 83.200 de lei..

Rezultate LOTO 6/49 - Ultimele numere câştigătoare

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Joker: 38, 12, 43, 13, 20 +11

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc Plus: 4, 9, 4, 1, 6, 0

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Super Noroc: 0, 0, 0, 0, 6, 6

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc: 2, 7, 1, 3, 3, 8, 5

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Loto 5 din 40: 17, 7, 19, 23, 40, 11

Rezultate loto 6/49. Numere câștigătoare la Loto 6 din 49: 12, 20, 11, 17, 26, 39

