Rezultate LOTO 6/49, joi 16 octombrie 2025, ora 18:50. Numerele extrase la tragerile loto de azi

Rezultate LOTO 6/49. Joi, 16 octombrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la ultimele trageri loto Loteria Română a acordat peste 28.700 de câştiguri în valoare totală de peste 2,63 milioane de lei.

Rezultate LOTO 6/49. Joi, 16 octombrie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, dupa ce la ultimele trageri loto Loteria Română a acordat peste 28.700 de câştiguri în valoare totală de peste 2,63 milioane de lei.

Rezultate LOTO 6 din 49. Numerele loto câştigătoare azi

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Joker: Vezi aici numerele loto de azi, după ora 18:50.

Vezi aici numerele loto de azi, după ora 18:50. Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc Plus: Vezi aici numerele loto de azi, după ora 18:50.

Vezi aici numerele loto de azi, după ora 18:50. Rezultate loto. Numere câștigătoare la Super Noroc: Vezi aici numerele loto de azi, după ora 18:50.

Vezi aici numerele loto de azi, după ora 18:50. Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc: Vezi aici numerele loto de azi, după ora 18:50.

Vezi aici numerele loto de azi, după ora 18:50. Rezultate loto. Numere câștigătoare la Loto 5 din 40: Vezi aici numerele loto de azi, după ora 18:50.

Vezi aici numerele loto de azi, după ora 18:50. Rezultate loto 6/49. Numere câștigătoare la Loto 6 din 49: Vezi aici numerele loto de azi, după ora 18:50.

Articolul continuă după reclamă

LOTO. Premiile puse în joc joi, 16 octombrie 2025

Potrivit Loteriei Române, la Loto 6/49, la categoria I se înregistrează un report în valoare de peste 40,29 milioane de lei (peste 7,91 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 3,32 milioane de lei (peste 652.100 de euro). La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 35,13 milioane de lei (peste 6,89 milioane de euro), iar la categoria a II-a, reportul este de peste 1,31 milioane de lei (peste 258.600 de euro). La Noroc Plus este în joc la categoria I un report în valoare de peste 55.000 de lei. La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 569.300 de lei (peste 111.700 de euro). La Super Noroc este în joc, la categoria I, un report în valoare de peste 27.100 de lei.

Rezultate LOTO 6/49 - Ultimele numere câştigătoare

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Joker: 20, 5, 32, 24, 11, +2

20, 5, 32, 24, 11, +2 Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc Plus: 9 5 8 3 8 8

9 5 8 3 8 8 Rezultate loto. Numere câștigătoare la Super Noroc: 2 0 1 8 5 2

2 0 1 8 5 2 Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc: 6 4 2 6 1 8 8

6 4 2 6 1 8 8 Rezultate loto. Numere câștigătoare la Loto 5 din 40: 39, 27, 9, 3, 29, 26

39, 27, 9, 3, 29, 26 Rezultate loto 6/49. Numere câștigătoare la Loto 6 din 49: 5, 31, 33, 39, 36, 45

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Preferaţi să plătiţi cash la livrarea coletelor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰