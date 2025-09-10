Palatului Culturii din Iaşi are de astăzi un robot pe post de supraveghetor de muzeu. Poreclit "Robo", noul angajat are rolul de a-i avertiza pe vizitatori să nu se apropie prea tare de exponate. Dotat cu rotile, senzori şi camere care filmează totul 360 de grade, robotul se mişcă liber din galerie în galerie şi a devenit deja un coleg de nădejde pentru angajaţi.

Mobil, agil şi vigilent. Faceţi cunoştinţă cu Robo, primul supraveghetor "angajat" de un muzeu din România.

"Vă rog să păstraţi distanţa faţă de picturi şi să nu le atingeţi". Cam acesta era mesajul de întâmpinare în toate încăperile Palatului Culturii din Iaşi. De acum încolo, însă, lucrurile se schimbă. Nu vom mai fi întâmpinaţi de oameni la intrare.

Robotul vine şi atenţionează de fiecare dată vizitatorul să nu se apropie de lucrarea de artă, să nu o atingă.

"Când este foarte aglomerat, nu putem să fim cu ochii pe toţi vizitatorii şi atunci suplineşte foarte bine", spune Geanina Bejinariu, supraveghetoare de muzeu.

Robotul costă 12.000 de euro, dar a fost primit gratuit de muzeu, graţie unui parteneriat cu o firmă privată. În faza de teste avea un program de inteligenţă artificială care îi permitea să susţină conversaţii. Dar dotarea a fost dezactivată, după ce lucrurile au luat o turnură neaşteptată.

"Copiii nu mai erau atenţi la tablouri sau la lucrări, erau atenţi la ce le spune robotul, nu mai erau concetranţi la ce le spunea, poate, profesorul", spune Andrei Apreotesei, Directorul Complexul Național Muzeal "Moldova".

Dacă cei mici l-au îndrăgit imediat pe Robo, adulţii sunt mai circumspecţi.

"Nu mă încântă tehnica aceasta. Pentru că, în mare parte, înlocuieşte omul".

"Personalul uman întotdeauna este mult mai călduros şi nu mi-ar plăcea ca în viitor să fim înlocuiţi de roboţi. Dar, oricum, este o idee foarte faină", spun oamenii.

În viitor, Robo va fi programat să ofere detalii despre lucrările de artă din muzeu. Şi va învăţa ce înseamnă concurenţa pe post. Managerii muzeului vor să aducă un al doilea robot, de generaţie mai nouă.

