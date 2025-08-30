Antena Meniu Search


Român prins cu bani falși pe Aeroportul Henri Coandă. Bărbatul a încercat să cumpere mai multe produse cu ei

Un bărbat, cetăţean român, a fost prins de poliţişti, la Aeroportul Henri Coandă, cu 17 bancnote de 50 de euro false, informează sâmbătă Poliţia de Frontieră Română.
 

de Redactia Observator

la 30.08.2025 , 13:27
Potrivit sursei citate, poliţiştii de frontieră din cadrul aeroportului au fost sesizaţi, vineri, în jurul orei 16:40, de către reprezentanţii unui operator comercial cu privire la faptul că un bărbat a încercat să achiziţioneze produse cu trei bancnote de 50 euro, existând suspiciunea că acestea ar fi contrafăcute, potrivit Agerpres.

Prins cu bani falşi pe aeroport

 

O echipă operativă formată din doi poliţişti de frontieră s-a deplasat de urgenţă la faţa locului şi, în urma legitimării bărbatului, a constatat că acesta este un cetăţean român, care vroia să călătorească pe ruta Bucureşti - Amsterdam.

Articolul continuă după reclamă

 

În urma verificărilor, poliţiştii au constatat că cele trei bancnote prezentate erau false, iar persoana a fost condusă la sediul punctului de trecere a frontierei, unde a fost supusă unui control amănunţit. Cu această ocazie, au mai fost descoperite încă 14 bancnote de 50 euro, care, de asemenea, s-au dovedit a fi contrafăcute.

 

În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de "punere în circulaţie de valori falsificate, sub aspectul deţinerii". Poliţia de Frontieră Română reaminteşte cetăţenilor că punerea în circulaţie a bancnotelor contrafăcute constituie infracţiune şi se pedepseşte conform legii.

