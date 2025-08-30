Român prins cu bani falși pe Aeroportul Henri Coandă. Bărbatul a încercat să cumpere mai multe produse cu ei

Un bărbat, cetăţean român, a fost prins de poliţişti, la Aeroportul Henri Coandă, cu 17 bancnote de 50 de euro false, informează sâmbătă Poliţia de Frontieră Română.

Potrivit sursei citate, poliţiştii de frontieră din cadrul aeroportului au fost sesizaţi, vineri, în jurul orei 16:40, de către reprezentanţii unui operator comercial cu privire la faptul că un bărbat a încercat să achiziţioneze produse cu trei bancnote de 50 euro, existând suspiciunea că acestea ar fi contrafăcute, potrivit Agerpres.

Prins cu bani falşi pe aeroport

O echipă operativă formată din doi poliţişti de frontieră s-a deplasat de urgenţă la faţa locului şi, în urma legitimării bărbatului, a constatat că acesta este un cetăţean român, care vroia să călătorească pe ruta Bucureşti - Amsterdam.

În urma verificărilor, poliţiştii au constatat că cele trei bancnote prezentate erau false, iar persoana a fost condusă la sediul punctului de trecere a frontierei, unde a fost supusă unui control amănunţit. Cu această ocazie, au mai fost descoperite încă 14 bancnote de 50 euro, care, de asemenea, s-au dovedit a fi contrafăcute.

În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de "punere în circulaţie de valori falsificate, sub aspectul deţinerii". Poliţia de Frontieră Română reaminteşte cetăţenilor că punerea în circulaţie a bancnotelor contrafăcute constituie infracţiune şi se pedepseşte conform legii.

