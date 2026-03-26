Femeile de astăzi sunt mai libere ca niciodată, dar şi prizoniere în acelaşi timp. Ultimele studii, dar şi trendurile din online, arată un interes foarte mare pentru feminitate. Multe se întreabă cum să o recapete, altele chiar merg la cursuri specializate unde să o exerseze. Dar cum am ajuns aici? Presiunea din online, sarcinile nesfârşite sau joburile care implică multe calităţi considerate altădată masculine au ridicat o întreabare periculoasă în societate: s-a pierdut sau nu feminitatea? Între stereotipuri şi libertate, iată şi câteva răspunsuri.

Pentru bărbaţi, răspunsul e scurt şi sec. Pentru femei, e mult mai complex. Părerile sunt împărţite nu doar între sexe, ci şi între generaţii.

Femeile din Generația Z, adică cele cu vârste de până în 29 de ani, pun semnul egal între feminitate, libertate şi autenticiate. În schimb, femeile din generația milenialilor o asociază mai mult cu încrederea în sine și inteligența emoțională. Pentru mamele și bunicile noastre, o femeie feminină este matură şi cu experienţă de viaţă.

"Anii 20 sunt anii de încercări şi erori în care testezi, vezi, mergi. În decada 30, începi să stabilizezi, este perioada de 10 ani în care începi să discerni: cine eşti, cine vrei să devii, relaţia de cuplu, de familie, cu corpul tău, cu jobul tău", a declarat pentru Observator 16 Cosmina Grigore, specialistă în feminitate.

Articolul continuă după reclamă

Un rol esenţial îl au astăzi şi reţelele sociale, unde femeile pică în capcana performanţei. Presiunea şi comparaţia permanentă le afectează nu doar înfăţişarea, ci şi atitudinea şi încrederea în sine.

Pe lângă toate acestea, femeia zilelor nostre are mult mai multe roluri de îndeplinit.

"În terapie văd des femei capabile şi obosite. Nu că nu pot duce, ci că duc prea multe roluri simultan. Nu cred că s-a pierdut feminitatea, ci doar este greu de aşezat într-o formă autentică şi liniştitoare", a declarat psihoterapeutul Radu Bălănescu pentru Observator 16.

Aşa au apărut şi mentori şi cursuri dedicate feminităţii. Cosmina, de exemplu, lucrează cu sute de femei. Drumul până aici nu a fost uşor. A fost diagnosticată cu cancer la 27 de ani - o cumpănă care i-a schimbat cu totul priorităţile.

"Eu earm o femeie pe pilot automat. Nu ştiam să mă respect pe mine. Să spun atât pentru astăzi ca să îmi rămână şi mie. Feminitatea, ca şi masculinitatea, este o stare interioară. Trebuie să te gândeşti cum te comporţi cu tine când nu te vede nimeni: cum te îmbraci când nu te vede nimeni, cum stai prin casă, cum îţi pui să mănânci când nu te vede nimeni, cum îţi prinzi părul când nu te vede nimeni", a mărturisit Cosmina Grigore pentru Observator 16.

Româncele sunt printre cele mai muncitoare femei din Uniunea Europeană. Patru din zece funcții de conducere din ţara noastră sunt ocupate de femei. Datele Eurostat arată că suntem peste țări precum Olanda, Germania, Italia sau Danemarca.

Anita Lasculescu Like

Întrebarea zilei Vă tentează să faceți stocuri cât produsele sunt la reducere? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰