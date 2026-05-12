Ca să nu ai probleme cu greutatea, cel mai simplu este ...să faci paşi. Mai ales că medicii din Europa tocmai au redus norma zilnică, de la 10.000 la 8.500. Tot ei atrag atenţia, însă, asupra unui mit. Nu este suficient doar să mergi pe jos ca să slăbeşti.

Medicii din Asociația Europeană pentru Studiul Obezității au ajuns la concluzia că pentru a ţine greutatea sub control este bine să faci 8.500 de paşi pe zi, adică aproape şapte kilometri de mers pe jos în ritm lejer, cam o oră şi jumătate.

Pentru a atinge 8.500 de pași pe zi, nu este nevoie de eforturi uriașe. De multe ori doar o plimbare sau să cobori cu o stație mai devreme din autobuz sau să mergi pe jos până la magazin. Aceste obiceiuri, repetate zi de zi, pot avea un impact enorm în timp.

Paşi pentru a slăbi

Numărul de paşi poate fi suplinit şi la sala de fitness, dar medicii recomandă mai ales plimbările în aer liber.

De folos sunt şi aplicaţiile gratuite care monitorizează numărul de paşi şi te trimit la plimbare când este cazul.

"În momentul în care stăm jos, ceasul ne avertizează ai stat jos ore, e timpul să te ridici. În momentul în care nu ai atins paşii, mai ai atâta de realizat", a declarat Elena Pariş, antrenoare de fitness.

"În momentul în care nu faci mişcare, în momentul în care suntem sendentari, toate lucrurile se deteriorează, tensiunea creşte, ne îngrăşăm, nivelul de colesterol creşte, vasele de sânge se rigidizează, ţesutul adipos, adică grăsimea provoacă inflamaţie", a declarat Cristian Militaru, cardiolog.

Medicii şi antrenorii de fitness avertizează, însă. Nu te aştepta la miracole doar pentru că te plimbi mult pe jos. Ca să slăbeşti trebuie să arzi mai multe calorii decât consumi, aşa că trebuie să îţi controlezi şi alimentaţia.

Şapte din 10 adulţi de la noi din ţară au peste greutatea normală. Fără măsuri de prevenţie, numărul lor se va apropia de 11 milioane în următorii patru ani.

