România cumpără 18 aeronave F-16 Fighting Falcon din Olanda. Contractul a fost semnat luni de MApN. Aeronavele care costă 1 euro vor fi folosite exclusiv pentru antrenamente și instruire.

România achiziţionează 18 aeronave de luptă pentru preţul incredibil de 1 euro. Cum a fost posibilă tranzacţia - Profimedia

UPDATE: Conform surselor Observator, prețul total de achiziție al celor 18 aeronave F-16 este de 1 euro fără TVA. La acest preţ se adaugă plata TVA, în valoare de 21 milioane euro, calculată la valoarea declarată a bunurilor (aeronave și pachetul de suport logistic), de 100 milioane euro.

Aeronavele F-16, care se află la Fetești, vor intra în proprietatea statului român, fiind special destinate pregătirii piloților în cadrul Centrului de Instruire pentru F-16, partea română având obligația de a asigura un număr de locuri de instruire pentru piloți din țări NATO și partenere.

Ministrul Apărării a anunțat că luni a fost semnat contractul de achiziție a 18 aeronave F-16 Fighting Falcon și a echipamentelor aferente de la Guvernul Regatului Țărilor de Jos. Aeronavele sunt cumpărate cu un preț simbolic și vor fi folosite doar pentru antrenamente.

"Este un pas important pentru dezvoltarea Centrului European de Instruire F-16 de la Fetești, care a devenit un hub regional pentru pregătirea piloților din statele membre NATO și partenere. Cele 18 aeronave vor fi folosite exclusiv pentru antrenamente și instruire, o parte din locurile din program fiind dedicate pregătirii piloților ucraineni. Achiziția se face la un preț simbolic de 1 euro. Este o investiție inteligentă în pregătire, cooperare și viitor. Acest proiect reflectă încrederea partenerilor noștri olandezi și recunoașterea profesionalismului Forțelor Aeriene Române", a transmis Ionuț Moșteanu pe Facebook.

Potrivit ministrului, următoarea etapă va fi "integrarea avioanelor F-35 în dotarea Forțelor Aeriene Române".

