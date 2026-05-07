România, gazdă în premieră a Simpozionului NATO despre amenințările hibride. Anunţul Oanei Ţoiu

România va găzdui, în premieră pentru Europa de Sud-Est, Simpozionul Anual al NATO privind amenințările hibride (NATO Annual Hybrid Symposium), programat la București în perioada 15 -16 octombrie 2026.

România va găzdui Simpozionul Anual al NATO pe teme hibride în premieră pentru Europa de Sud-Est - Sursa: Profimedia

Evenimentul va reuni oficiali și experți din statele membre, în cadrul celui mai important forum al Alianței dedicat acestui domeniu, având ca obiectiv principal coordonarea strategiilor de răspuns la amenințările hibride și consolidarea rezilienței colective în fața acțiunilor de destabilizare care vizează spațiul euroatlantic.

"Ameninţările hibride nu cunosc frontiere şi trebuie să creştem capacitatea de a ne apăra, precum şi consecinţele pentru cei care ne ameninţă siguranţa astfel. România devine un nod important în dezbaterile despre rezilienţă. Suntem ţară gazdă a Centrului Cyber al Uniunii Europene (ECCC) şi, din această poziţie, putem să facilităm şi convergenţa strategică între UE şi NATO pe acest domeniu", a declarat ministrul Oana Ţoiu.

Oana Ţoiu consideră "esenţial" să se discute despre apărarea democraţiei şi a infrastructurii critice "chiar aici, la Bucureşti", pentru soluţii de securitate pentru întreaga Alianţă.

Articolul continuă după reclamă

"Ne bucurăm că am confirmat în ultimele luni, prin negocierile pe linie diplomatică, încrederea statelor aliate pentru a fi ţara care să găzduiască această platformă de elită pentru consolidarea interoperabilităţii dintre statele membre", a mai spus Oana Ţoiu.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Denisa Vladislav Like

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰