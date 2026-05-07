România, gazdă în premieră a Simpozionului NATO despre amenințările hibride. Anunţul Oanei Ţoiu
România va găzdui, în premieră pentru Europa de Sud-Est, Simpozionul Anual al NATO privind amenințările hibride (NATO Annual Hybrid Symposium), programat la București în perioada 15 -16 octombrie 2026.
Evenimentul va reuni oficiali și experți din statele membre, în cadrul celui mai important forum al Alianței dedicat acestui domeniu, având ca obiectiv principal coordonarea strategiilor de răspuns la amenințările hibride și consolidarea rezilienței colective în fața acțiunilor de destabilizare care vizează spațiul euroatlantic.
"Ameninţările hibride nu cunosc frontiere şi trebuie să creştem capacitatea de a ne apăra, precum şi consecinţele pentru cei care ne ameninţă siguranţa astfel. România devine un nod important în dezbaterile despre rezilienţă. Suntem ţară gazdă a Centrului Cyber al Uniunii Europene (ECCC) şi, din această poziţie, putem să facilităm şi convergenţa strategică între UE şi NATO pe acest domeniu", a declarat ministrul Oana Ţoiu.
Oana Ţoiu consideră "esenţial" să se discute despre apărarea democraţiei şi a infrastructurii critice "chiar aici, la Bucureşti", pentru soluţii de securitate pentru întreaga Alianţă.
"Ne bucurăm că am confirmat în ultimele luni, prin negocierile pe linie diplomatică, încrederea statelor aliate pentru a fi ţara care să găzduiască această platformă de elită pentru consolidarea interoperabilităţii dintre statele membre", a mai spus Oana Ţoiu.
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰Înapoi la Homepage