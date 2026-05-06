Doi dealeri arestați după moartea unui tânăr de 27 de ani. Victima consumase "cristal"

Doi tineri din Buzău, de 20 și 22 de ani, dealeri, au fost arestați preventiv după moartea unui bărbat de 27 de ani, care a consumat "cristal". Victima a murit pe 30 aprilie din cauza unei supradoze, în spital. La internare, asupra sa a fost găsit un pliculeț cu droguri. Medicii au alertat DIICOT.

de Denisa Dicu

la 06.05.2026 , 16:43
Ancheta a început pe 30 aprilie 2026, după ce personalul medical al unui spital din Buzău a sesizat DIICOT. Tânărul de 27 de ani fusese adus la Urgențe cu intoxicație cu droguri, însă starea lui s-a agravat rapid.

În aceeași zi a intrat în moarte cerebrală, iar ulterior a murit. La internare, asupra victimei a fost găsit un plic cu aproximativ un gram de 3-CMC, un drog de mare risc cunoscut generic drept "cristal". 

Potrivit anchetatorilor, victima ar fi cumpărat drogul cu 400 de lei de la inculpatul de 22 de ani, care, la rândul lui, îl procurase în aceeași zi de la celălalt suspect.

Procurorii au extins cercetările pentru infracțiunea de trafic de droguri de mare risc care a avut ca urmare moartea victimei, faptă pedepsită mult mai sever.

Cei doi suspecți au fost arestați preventiv pentru 30 de zile prin decizia Tribunalului Buzău. Ancheta este desfășurată de DIICOT și polițiștii de la Combaterea Criminalității Organizate Buzău, cu sprijinul jandarmilor.

droguri trafic diicot dealeri supradoza
Observator » Evenimente » Doi dealeri arestați după moartea unui tânăr de 27 de ani. Victima consumase "cristal"
