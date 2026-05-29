România l-ar putea expulza pe ambasadorul Rusiei. Ce înseamnă asta şi care este procedura

Vladimir Gheorghievici Lipaev, ambasadorul Rusiei la Bucureşti, a fost convocat la MAE. Acesta ar putea fi expluzat din România după ce o dronă s-a prăbușit pe un bloc din Galați.

Expulzarea unui ambasador sau diplomat reprezintă declararea oficială a acestuia ca persona non grata (persoană nedorită), o măsură reglementată de Convenția de la Viena privind relațiile diplomatice. Statul gazdă solicită rechemarea sau părăsirea teritoriului de către diplomat, fără a fi obligat să își justifice decizia.

Condiții de aplicare

Încălcarea legii sau a statutului: Implicarea în activități de spionaj, crimă organizată, subminarea securității naționale sau imixtiunea în treburile interne ale statului gazdă

Încălcarea imunității: Săvârșirea unor infracțiuni grave și abuzul de imunitate diplomatică (care altfel îi protejează de arestare sau urmărire penală.

Cum se procedează

Notificarea oficială: Ministerul Afacerilor Externe (MAE) din statul gazdă îl convoacă pe ambasador sau pe șeful de misiune și îi înmânează o notă diplomatică prin care diplomatul vizat este declarat persona non grata.

Acordarea unui termen: Diplomatului i se oferă un termen limită (de obicei între 24 și 72 de ore, în funcție de gravitate) pentru a-și face bagajele și a părăsi teritoriul statului.

Plecarea: Diplomatul predă insigna/legitimația de la MAE și părăsește țara pe cont propriu sau cu asistență, devenind un simplu civil în fața legilor locale.

Ce înseamnă ca răspuns ("Măsura de retorsiune")

Reciprocitatea diplomatică: Când o țară expulzează un diplomat, statul afectat recurge aproape automat la o măsură de "represalii" proporționale. Expulzează la rândul său un diplomat de rang similar din cadrul ambasadei statului care a inițiat măsura.

Răcirea relațiilor: Acest schimb de expulzări indică o deteriorare majoră a relațiilor diplomatice, putând escalada până la rechemarea ambasadorului propriu pentru consultări sau chiar până la ruperea completă a legăturilor bilateral.

