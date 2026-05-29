România l-ar putea expulza pe ambasadorul Rusiei. Ce înseamnă asta şi care este procedura

Vladimir Gheorghievici Lipaev, ambasadorul Rusiei la Bucureşti, a fost convocat la MAE. Acesta ar putea fi expluzat din România după ce o dronă s-a prăbușit pe un bloc din Galați.

de Redactia Observator

la 29.05.2026 , 11:08
Vladimir Gheorghievici LIPAEV, ambasadorul Rusiei la Bucureşti Vladimir Gheorghievici LIPAEV, ambasadorul Rusiei la Bucureşti - Ambasada rusă din România
Google News ObservatorNewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește ObservatorNews pe DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover

Expulzarea unui ambasador sau diplomat reprezintă declararea oficială a acestuia ca persona non grata (persoană nedorită), o măsură reglementată de Convenția de la Viena privind relațiile diplomatice. Statul gazdă solicită rechemarea sau părăsirea teritoriului de către diplomat, fără a fi obligat să își justifice decizia.

Condiții de aplicare

Încălcarea legii sau a statutului: Implicarea în activități de spionaj, crimă organizată, subminarea securității naționale sau imixtiunea în treburile interne ale statului gazdă

Articolul continuă după reclamă

Încălcarea imunității: Săvârșirea unor infracțiuni grave și abuzul de imunitate diplomatică (care altfel îi protejează de arestare sau urmărire penală.

Cum se procedează

Notificarea oficială: Ministerul Afacerilor Externe (MAE) din statul gazdă îl convoacă pe ambasador sau pe șeful de misiune și îi înmânează o notă diplomatică prin care diplomatul vizat este declarat persona non grata.

Acordarea unui termen: Diplomatului i se oferă un termen limită (de obicei între 24 și 72 de ore, în funcție de gravitate) pentru a-și face bagajele și a părăsi teritoriul statului.

Plecarea: Diplomatul predă insigna/legitimația de la MAE și părăsește țara pe cont propriu sau cu asistență, devenind un simplu civil în fața legilor locale.

Ce înseamnă ca răspuns ("Măsura de retorsiune")

Reciprocitatea diplomatică: Când o țară expulzează un diplomat, statul afectat recurge aproape automat la o măsură de "represalii" proporționale. Expulzează la rândul său un diplomat de rang similar din cadrul ambasadei statului care a inițiat măsura.

Răcirea relațiilor: Acest schimb de expulzări indică o deteriorare majoră a relațiilor diplomatice, putând escalada până la rechemarea ambasadorului propriu pentru consultări sau chiar până la ruperea completă a legăturilor bilateral.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

ambasadorul rusiei mae expluzare drona galati
Înapoi la Homepage
Cum a putut răspunde Valentina Pelinel când a fost întrebată dacă este însărcinată
Cum a putut răspunde Valentina Pelinel când a fost întrebată dacă este însărcinată
Lucian Viziru, acuzat că „cerșește” pe TikTok. Ce probleme are actorul după ce a recunoscut consumul de substanțe interzise
Lucian Viziru, acuzat că „cerșește” pe TikTok. Ce probleme are actorul după ce a recunoscut consumul de substanțe interzise
Am aflat salariul pe care-l cere Sinyan pentru a semna cu Rapid. Exclusiv
Am aflat salariul pe care-l cere Sinyan pentru a semna cu Rapid. Exclusiv
La 74 de ani, o femeie din Bistrița și-a găsit loc de muncă. Scrisoarea cu care l-a convins pe manager s-o angajeze pe loc 
La 74 de ani, o femeie din Bistrița și-a găsit loc de muncă. Scrisoarea cu care l-a convins pe manager s-o angajeze pe loc 
Imaginile care îți sfâșie inima! Tânărul de 19 ani care a murit în accidentul din Brăila, condus pe ultimul drum
Imaginile care îți sfâșie inima! Tânărul de 19 ani care a murit în accidentul din Brăila, condus pe ultimul drum
Comentarii


Întrebarea zilei
Consideraţi că mobilizarea autorităţilor a fost pe măsura gravităţii incidentului?
Observator » Evenimente » România l-ar putea expulza pe ambasadorul Rusiei. Ce înseamnă asta şi care este procedura
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.