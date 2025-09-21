Statistică tristă pentru țara noastră! România este în continuare campionă în UE la numărul de morți în accidente rutiere. Doar anul trecut s-a înregistrat un număr de decese aproape dublu față de media europeană.

Mai exact avem 77 de decese în accidente rutiere la un milion de locuitori, așa a încheiat România anul 2024. Iar acest lucru înseamnă 1.500 de morți pe șoselele României, potrivit datelor poliției rutiere. În aceste condiții, se vorbește despre măsuri radicale.

Amenzi uriaşe, de 1.000 de euro minimum, și chiar în funcție de venit pentru cei care depășesc limitele de viteză sau fac manevre periculoase. Apoi sunt luate în calcul și sancțiuni mai dure.

Suspendarea permisului pentru mai mulți ani, confiscarea mașinii și direct închisoare cu executare în cazul accidentelor mortale. Dar nu totul ține de pedepse. Sunt și voci care susțin că infrastructura, adică felul în care sunt construite străzile, favorizează cumva accidentele.

Mentalitatea rutieră trebuie schimbată și în plus lipsește educația în trafic. Și mai este ceva, lipsa camerelor automate de supraveghere, controalele care sunt când și când și sentimentul că regulile nu se aplică sau nu se aplică pentru toată lumea. Toate acestea generează probleme și alimentează acest număr uriaș de accidente rutiere pe care îl înregistrează România.

