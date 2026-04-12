România s-a luminat în noaptea Învierii. Milioane de credincioşi au trăit împreună emoţia celei mai importante sărbători creştine şi, cu sufletele curăţate de sacrificiul Mântuitorului, şi-au pus speranţele într-un nou început. La miezul nopţii, cu toţii s-au strâns pentru a recunoaşte într-un singur glas: Hristos a înviat!

La miezul nopţii, lumina sfântă s-a răspândit din candelă în candelă şi a aprins bucuria credinţei în ochii credincioşilor.

Bucuria Învierii i-a înfrăţit pe miile de oameni adunaţi la Mănăstirea Radu Vodă din Bucureşti. Emoţia slujbei şi a celui mai mare miracol al creştinătăţii s-a citit pe chipurile tuturor celor veniţi să se împărtăşească în credinţă şi lumină.

"Nici nu vă imaginaţi ce bine mă simt, câtă lumină am în suflet şi toată această atmosferă este de-a dreptul înălţătoare", a spus o credincioasă.

"Cei care vin aici, în mănăstirea aceasta, simt o chemare, dar se întâlnesc mai departe şi cu frumuseţea slujbelor, cu frumuseţea tradiţiei", a spus părintele Hrisant Bache de la Mănăstirea Radu Vodă.

Mărturisirea "Hristos a înviat" s-a auzit azi-noapte peste tot. De la Patriarhia Română, până în bisericile mici, dar pline de har, sărbătoarea Învierii a adus speranţa unui nou început.

La Iaşi, lumina sfântă a înseninat chipurile copiilor şi a adus mângâiere în sufletul celor mai în vârstă.

Credincioşi din toate colţurile Moldovei s-au adunat la Iaşi

Ieşenii i-au primit în rândul lor pe credincioşi veniţi din toate colţurile Moldovei.

"Vin de la Vaslui. E prima dată când vin aici. Şi mă bucur din tot sufletul", a spus o credincioasă.

"Se simte harul. Chiar e o bucurie şi faptul că în seara asta sărbătorim Învierea Domnului cu atât mai mult", a spus o tânără.

Mii de oameni s-au adunat la Categrala Mitropolitană din Timişoara

Şi în centrul Timişoarei a fost o revărsare de oameni care împărtăşeau aceleaşi emoţii.

"Slujba de Înviere aduce an de an credincioşii împreună. Sunt mii de oameni adunaţi la Catedrala Mitropolitană să ia lumină. Lumină care, în câteva minute, va ajunge la întreaga mulţime. Hristos a înviat. Adevărat a înviat", a spus reporterul Observator Iulia Pop.

"Este o zi de sărbătoare. Am plâns vineri ca să râdem astăzi şi să ne bucurăm împreună de Învierea Mântuitorului nostru", a spus o credincioasă.

"Am venit împreună cu fetiţele mele de 3 ani şi 1 an. Doresc să le insuflu şi lor credinţa", a spus o credincioasă.

La Constanţa, lumina sfântă a venit pe mare

La Constanţa, lumina sfântă a venit pe mare. O tradiţie ce aminteşte de lumina credinţei pe care apostolul Andrei a adus-o în Dobrogea.

"Iată şi anul acesta, cu toate fricile care au fost, că nu mai ajunge lumina, Dumnezeu ne-a arătat purtarea sa de grijă şi dragostea sa", a spus arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie.

De la ţărm, preoţii au pornit în pelerinaj către catedrala episcopală. Adunaţi în jurul lăcaşului de cult, credincioşii au aşteptat vestea cea mare.

"În principal mă rog pentru sănătate, este cea mai importantă. Şi este un sentiment unic ce trăiesc acum", a spus o tânără.

"Pentru bunătate, pentru pace, pentru linişte. Să nu mai fie războaie", a spus un credincios.

Aproape 300 de milioane de creştini ortodocşi din întreaga lume sărbătoresc azi prima zi de Paşte.

