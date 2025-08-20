Românii de la curte, supravegheați cu drone și sateliți. Modificările gospodăriei, raportate primăriei

Un proiect de lege al Ministerului Dezvoltării obligă românii care au curți sau terenuri să informeze primăria pentru orice amenajare sau construcție nouă. Autoritățile vor verifica proprietățile cu ajutorul dronelor, imaginilor din satelit și inspecțiilor de teren, informează Mediafax.

Un proiect de lege inițiat de Ministerul Dezvoltării îi obligă pe românii care stau la curte sau care au terenuri să fie mai disciplinați cu plata taxelor și impozitelor, iar primăriilor le dă legi noi ca să colecteze mai rapide și mai eficient banii. Sistemul nou gândit se vrea atât de eficient, încât în muniția de bază a primăriilor vor fi incluse și drone, care vor investiga în permanență curțile oamenilor. Proiectul prevede că orice modificare pe care vrei s-o faci la tine-n curte, are nevoie de aprobarea primăriei.

O dronă deasupra cotețului de păsări

De la grajd la șopron, coteț pentru păsări și chiar poteci de beton în curte, orice modificare de aspect trebuie comunicată primăriei locale, care va calcula un impozit mai mare, pe principiul că valoarea construcției a crescut, odată cu noua amenajare.

Articolul continuă după reclamă

Oricine nu comunică aceste informații va suporta rigorile legii amenzi mai mari și impozite mărite în consecință. Verificările în curțile oamenilor vor fi făcute de inspectori de teren, drone, imagini din satelit sau fotografii aeriene. De asemenea, autoritățile au dreptul de a cere date de la Centrul Național de Cartografie.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi încercat să vă reglaţi somnul prin alimentaţie? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰