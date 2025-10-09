Datele dintr-un studiu făcut vara aceasta pe o mie de oameni arată că teama de fi judecaţi ne ține pe loc mai mult decât ne imaginăm. Tinerii sunt cei mai sensibili la gura lumii. Psihologii vin cu remediul: mai multă încredere în tine!

Pentru 86% dintre respontenți, frica de a fi judecați e un obstacol serios atunci când vine vorba să-și urmeze visurile. Șase din zece spun că presiunea celor din jur îi ține pe loc. În total, 95% dintre români se tem, într-un fel sau altul, de ce o să spună lumea. Iar procentul e și mai mare la tineri: 97% dintre studenți și chiar 100% dintre cei între 25 și 29 de ani recunosc că simt această presiune.

Generațiile mai experimentate au învățat să se detașeze de părerile altora

Generațiile mai experimentate au învățat să se detașeze de părerile altora. Au înțeles că nu poți mulțumi pe toată lumea și că uneori e mai important să-ți urmezi propriul drum decât să asculți zgomotul constant al celor din jur. Sociologii cunosc fenomenul și spun că frica de eșec în fața prietenilor sau vecinilor pleacă tot din familie.

"Este explicabil prin faptul că există o pungă de vulnerabilitate la tinerii români, construită în familie și societate și se remarcă prin faptul că ei nu și-au construit un tip de personalitate și ascultă în continuare de părerile celorlalți. Până la un punct nu e o chestiune rea, dimpotrivă, e o formă de reper moral pentru că dacă nu ți-e teamă – frica e cea care ne ghidează în societate, știm asta, dar în același timp exprimă o realitate asupra felului în care acești copii cresc, se dezvoltă și rămân tributari, într-un fel sau altul, acestui tip de prejudecată, de tip medieval sau antic", a declarat Adrian Marcu, sociolog.

