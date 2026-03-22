Acuzaţii grave în cazul fetiţei de nouă ani din Cluj, pe care mama şi iubitul ei o snopeau în bătaie, după ce o obligau să facă toate treburile casnice în locul lor. Povestea şocantă scoate la iveală, din nou, indiferenţa autorităţilor chiar şi într-un astfel de caz. O rudă spune că a făcut nenumărate sesizări la Primărie şi la Asistenţa Socială, dar toate au rămas fără răspuns. Nici acum nu e un interes mai mare. Sora mai mică a victimei, de patru ani, ar putea fi în acelaşi pericol. Autorităţile au decis că nu au motive să o ia de lângă adulţii violenţi.

"Îmi dă cu coada de la mătură în cap. M-a bătut cu cureaua, mi-a sucit mâna, m-a lovit şi m-a ţinut de gură ca să nu urlu. Ea mă ţinea de gură", povesteşte copila.

Copila de nouă ani care povesteşte prin ce chin a trecut şi-a găsit singura salvarea. A sărit pe fereastră şi a cerut ajutorul vecinilor. O rudă a micuţei victime spune că abuzurile durau de ani de zile, timp în care autorităţile au ignorat chinul fetiţei.

"Mă închide în casă toată ziua, mă pune să stau în casă şi când află că am ieşit afară, vine şi mă bate", povesteşe copila.

"Am sunat la primărie şi am făcut sesizare şi la 119. A doua mea reacţie a fost să o sun pe doamna asistentă socială, care se ocupa de cazul ei. Şi ea mi-a spus că este în concediu şi că nu poate vorbi deoarece este în oraş şi mi-a închis telefonul", povesteşte o rudă.

Asistenta socială a fost în control în casa groazei toamna trecută şi a notat în raport că fetiţa nu era în pericol.

"Tot timpul aveau mâncare. Mama copilului are mai mulţi... duşamni să zic aşa şi nu se înţelege bine cu vecinii şi din cauza asta are multe sesizări", spune Claudia Bodiu, asistent social primărie.

"Toată lumea a ştiut despre lucrurile astea şi sesizări au fost făcute în repetate rânduri. Copila nu a mai fost din decembrie la şcoală, şi nimeni, nici măcar o instituţie, şcoală sau primărie, nu s-a sesizat", povesteşte o rudă.

Primar: Ea s-a mutat la Cluj cu serviciul, vezi Doamne, să îngrijească o persoană vârstnică.

Reporter: Şi a lăsat copiii acasă?

Primar: Păi vă daţi seama că noi nu avut de unde să ştim, că cine a stat la ea în poartă?

Cazul a ajuns în atenția DGASPC Cluj și toamna trecută, tot în urmă unei plângeri, dar niciun inspector de aici nu a vizitat personal domiciliul familiei. S-au cerut doar rapoarte scrise de la școală și asistenții sociali din primărie, în ochii cărora totul era în regulă. Părinţii au fost decăzuţi din drepturi, dar în grija lor a rămas în continuare fiica cea mică, în ciuda faptului că tatăl are mai multe dosare penale.

"Eu nu cred că este în siguranţă şi nu cred că este un mediu adecvat în care un copil poate să crească şi să dezvolte normal", povesteşte o rudă a familiei.

Ministrul Familiei va trimite corpul de control să verifice dacă angajaţii plătiţi să protejeze copiii şi-au făcut datoria.

"Nu exclud controalele de la protecţia copilului, nu exclud tragerea la răspundere a eventualilor funcţionari care poate au neglijat urgenţa îndeplinirii atribuţiilor", spune Florin Manole, ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse din România.

Poliţiştii au dechis un dosar penal, dar părinţii nu sunt încă cercetaţi. Agenţii aşteaptă un raport complet de la Protecţia Copilului în acest caz.

