Rutte: "Dacă România ar fi atacată, întreaga capacitate NATO ar acţiona. Nimeni nu va îndrăzni să încerce"

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, se află miercuri la București. El a fost întrebat despre retragerea unor trupe americane și a răspuns că NATO este determinată să apere fiecare centimetru al teritoriului aliat.

Secretarul general a spus că "România este un aliat valoros" care contribuie la securitatea colectivă.

"Este clar ca România investește în NATO și vreau să fiu clar și NATO investește în România", a spus Mark Rutte în cadrul unei conferințe de presă la care a participat și președintele României, Nicușor Dan.

Rutte s-a referit la programul Santinela Estică dedicat apărării flancului estic al alianței.

Mark Rutte a explicat, întrebat despre retragerea trupelor americane din România, că această ajustare nu este un eveniment singular şi că angajamentele SUA faţă de NATO rămân neschimbate.

El a subliniat că forțele terestre dislocate în România urmează să fie extinse de la 1.500 la peste 5.000 de militari, astfel încât Alianța să poată reacționa imediat, dacă situația de securitate o va cere (oficialul a făcut referire la exerciţiul militar "Dacian Fall 2025", în care peste 5.000 de militari, cu aproximativ 1.200 de mijloace tehnice din 10 state aliate, participă la unul dintre cele mai mari exerciţii NATO organizate pe teritoriul României, n.r.)

La rândul său, președintele Nicușor Dan a respins ideea unei "împărțiri între Nord și Sud" în cadrul Alianței.

