Elev de 15 ani, atacat cu o macetă lângă un liceu din Brăila. Atacatorul, tot minor, reţinut

Scene teribile lângă un liceu din Brăila. Un adolescent în vârstă de 15 ani a fost atacat cu o macetă.

Totul s-a petrecut miercuri, 15 ianuarie, în jurul orei 13:45, la doar câţiva metri de Liceul cu Program Sportiv. Potrivit primelor informaţii, un conflict spontan s-ar fi iscat între doi elevi, iar totul a degenerat rapid. Unul dintre elevi a scos o macetă şi a încercat să-l lovească pe celălalt.

Agresorul, reţinut

Pentru că incidentul s-a petrecut într-o zonă intens circulată, autorităţile au fost sesizate imediat. Poliţiştii au intervenit rapid, înainte ca o tragedie să aibă loc. Au fost ridicate imaginile de pe camerele de supraveghere din zonă, iar agresorul a fost reţinut.

Acum, poliţiştii încearcă să afle de la ce a pornit conflictul şi de ce un minor avea asupra sa o armă albă extrem de periculoasă.

