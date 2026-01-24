Video Primele ipoteze în cazul elevului găsit inconştient în baia unui liceu din Bucureşti. Ce ar fi consumat
Caz şocant la un liceu de prestigiu din Bucureşti! Un elev în vârstă de 16 ani a ajuns de urgenţă la spital după ce colegii acestuia l-au găsit inconştient în baia instituţiei. Poliţiştii bănuiesc că băiatul a consumat droguri şi aşteaptă doar rezultatele care să confirme suspiciunile.
Elevul de clasa a zecea, găsit inconştient după ce ar fi consumat substanţe interzise
Liceul German Goethe. O unitate şcolară de elită din Capitală. Aseară, imediat după încheierea orelor de curs, elevul de clasa a zecea a fost găsit inconştient.
"După ce a terminat cursurile, la ora 18.00, băiatul a mers la toaletă însoţit de doi colegi. A rămas singur acolo şi atunci ar fi consumat substanţele interzise. Ceilalţi doi elevi s-au întors după el şi l-au găsit inconştient", a explicat reporterul Observator Denisa Dicu.
Dimineaţă, băiatul ar fi consumat şi alte substanţe interzise, cu efect puternic halucinogen. Cazul stârneşte îngrijorarea părinţilor.
"În România începe să devină o situaţie un pic mai gravă, autorităţile să se gândească, părinţii ce să facă mai mult. [...] Griji îmi fac oricum, dar cred că e un caz izolat", a spus un părinte.
Elevul va rămâne internat pe secţia de toxicologie, iar rezultatul testelor va fi gata sâmbătă.
