Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Primele ipoteze în cazul elevului găsit inconştient în baia unui liceu din Bucureşti. Ce ar fi consumat

Caz şocant la un liceu de prestigiu din Bucureşti! Un elev în vârstă de 16 ani a ajuns de urgenţă la spital după ce colegii acestuia l-au găsit inconştient în baia instituţiei. Poliţiştii bănuiesc că băiatul a consumat droguri şi aşteaptă doar rezultatele care să confirme suspiciunile.

de Denisa Dicu

la 24.01.2026 , 12:41

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Elevul de clasa a zecea, găsit inconştient după ce ar fi consumat substanţe interzise

Liceul German Goethe. O unitate şcolară de elită din Capitală. Aseară, imediat după încheierea orelor de curs, elevul de clasa a zecea a fost găsit inconştient.

Articolul continuă după reclamă

"După ce a terminat cursurile, la ora 18.00, băiatul a mers la toaletă însoţit de doi colegi. A rămas singur acolo şi atunci ar fi consumat substanţele interzise. Ceilalţi doi elevi s-au întors după el şi l-au găsit inconştient", a explicat reporterul Observator Denisa Dicu.

Dimineaţă, băiatul ar fi consumat şi alte substanţe interzise, cu efect puternic halucinogen. Cazul stârneşte îngrijorarea părinţilor.

"În România începe să devină o situaţie un pic mai gravă, autorităţile să se gândească, părinţii ce să facă mai mult. [...] Griji îmi fac oricum, dar cred că e un caz izolat", a spus un părinte.

Elevul va rămâne internat pe secţia de toxicologie, iar rezultatul testelor va fi gata sâmbătă.

Denisa Dicu
Denisa Dicu Like

Pasiune, adrenalină, curiozitate și dorința de a afla poveștile oamenilor. Sunt doar câteva dintre lucrurile care mă îndeamnă să fac jurnalism cu atât de mult drag.

elev bucuresti liceu
Înapoi la Homepage
Pensia umilitoare pe care o primeşte Mihai Neșu de la statul român. “Mi-e și rușine”
Pensia umilitoare pe care o primeşte Mihai Neșu de la statul român. &#8220;Mi-e și rușine&#8221;
Exclusiv| Cum arată părinții Nabei Salem de la Survivor România 2026. Fotografia de colecție din arhiva personală
Exclusiv| Cum arată părinții Nabei Salem de la Survivor România 2026. Fotografia de colecție din arhiva personală
Orașul de 34,6 miliarde de euro se construiește în ritm alert. Va dispune de circuit de F1, stadion pentru Cupa Mondială și parc tematic
Orașul de 34,6 miliarde de euro se construiește în ritm alert. Va dispune de circuit de F1, stadion pentru Cupa Mondială și parc tematic
Un bărbat cardiac a murit după ce farmacia i-a eliberat din greșeală medicamentele pentru diabet ale altui pacient
Un bărbat cardiac a murit după ce farmacia i-a eliberat din greșeală medicamentele pentru diabet ale altui pacient
Ce a apărut pe contul mamei copilului de 13 ani care l-a omorât pe Mario Berinde. Mii de oameni au reacționat
Ce a apărut pe contul mamei copilului de 13 ani care l-a omorât pe Mario Berinde. Mii de oameni au reacționat
Comentarii


Întrebarea zilei
Vi se pare justificată majorarea tarifelor STB?
Observator » Evenimente » Primele ipoteze în cazul elevului găsit inconştient în baia unui liceu din Bucureşti. Ce ar fi consumat