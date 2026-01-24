Caz şocant la un liceu de prestigiu din Bucureşti! Un elev în vârstă de 16 ani a ajuns de urgenţă la spital după ce colegii acestuia l-au găsit inconştient în baia instituţiei. Poliţiştii bănuiesc că băiatul a consumat droguri şi aşteaptă doar rezultatele care să confirme suspiciunile.

Elevul de clasa a zecea, găsit inconştient după ce ar fi consumat substanţe interzise

Liceul German Goethe. O unitate şcolară de elită din Capitală. Aseară, imediat după încheierea orelor de curs, elevul de clasa a zecea a fost găsit inconştient.

"După ce a terminat cursurile, la ora 18.00, băiatul a mers la toaletă însoţit de doi colegi. A rămas singur acolo şi atunci ar fi consumat substanţele interzise. Ceilalţi doi elevi s-au întors după el şi l-au găsit inconştient", a explicat reporterul Observator Denisa Dicu.

Dimineaţă, băiatul ar fi consumat şi alte substanţe interzise, cu efect puternic halucinogen. Cazul stârneşte îngrijorarea părinţilor.

"În România începe să devină o situaţie un pic mai gravă, autorităţile să se gândească, părinţii ce să facă mai mult. [...] Griji îmi fac oricum, dar cred că e un caz izolat", a spus un părinte.

Elevul va rămâne internat pe secţia de toxicologie, iar rezultatul testelor va fi gata sâmbătă.

