Caz ireal la Arad. Un tânăr de 27 de ani s-a dat drept căpitan al Serviciului Români de Informaţii şi şi-a creat propria reţea de spioni. Printre recruţi, foşti militari MAPN, unii chiar combatanţi de război. E greu de înţeles cum a reuşit să îi convingă si niciunul nu l-a verificat. Ar fi aflat ca a tot fost deconspirat.

În ultimii cinci ani, şi-a însuşit diferite "funcţii" mari: angajat MAE, ofiţer în Ministerul de Interne sau inspector ANAF. Pentru faptele sale, în urmă cu câteva luni, a primit şi condamnare de un an de închisoare cu suspendare.

Manuel Teodor Işfan are 27 de ani şi ar fi, de fapt, profesor de spaniolă. S-a dat drept ofiţer SRI şi a reuşit să păcălească oameni cu pregătire militară să-l urmeze. Adevăraţii mascaţi au intrat astăzi peste el. Ofiţerii DIICOT i-au găsit în locuinţă arme, numeroase legitimaţii false şi uniforme, dar şi înscrisuri oficiale falsificate.

Foşti combatanţi în teatrele de operaţii ale MAPN i s-au alăturat în reţeau de spionaj şi chiar au participat la misiuni secrete.

Misiunile au avut loc între aprilie şi iunie în Capitală şi în şase judeţe. Potrvit anchetatorilor, cei şase recruţi din reţea au urmărit şi identificat diferite persoane, au recoltat probe de apă şi au realizat fotografii în interiorul unor obiective. Ei s-au recomandat drept angajaţi ai SRI, aflaţi în misiune şi au interacţionat cu angajaţi MAI, agenţi ai poliţiei locale, dar şi alţi angajaţi ai statului.

Falsul căpitan SRI avea închiriat un spaţiu într-o clădire de birouri, în centrul Aradului. Acolo îşi organiza întâlnirile. La intrare scrie că unitatea este supravegheată video. Are inclusiv o plăcuţă cu denumirea ZX-3 Logistic/Financiar, iar pe uşă scrie ''şef serviciu''.

Manuel Teodor Işfan s-a jucat cu "meseriile". Încă de la 22 de ani, individul a reuşit să se infiltreze în structurile de Poliţie şi Jandarmerie din Arad. Apoi s-a dat drept inspector ANAF şi ofiţer MAI şi a convins un bărbat să i dea 39 de mii de lei. A condus un cult religios intitulat "Asociația Smochinul Roditor".

În 2020, a mers la Primăria Fântânele, de lângă Arad, şi s-a dat drept detaşat MAE în Spania, la Consulatul României din Bilbao.

La alegerile prezidenţiale din 2019, a fost membru al secţiei de votare din Pamplona, lângă Bilbao.

Tânărul era în vederea poliţiei de cel puţin cinci ani pentru asumarea de identităţi false, însă, a fost condamnat abia în luna mai, la un an de închisoare cu suspendare. Pe când primea pedepasa, a început să se dea drept căpitan al SRI.

