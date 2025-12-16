Antena Meniu Search
S-a dus să taie porcul, dar a ajuns să îl înjunghie pe partenerul de pahar. Tentativă de omor în Prahova

De la porc, la prietenul de pahar. Un bărbat din Floreşti, judeţul Prahova, este acuzat de tentativă de omor, după ce şi-a înjunghiat amicul, după o ceartă. 

la 16.12.2025 , 14:55
Ignat la români - Profimedia

Cei doi trebuiau să taie porcul, însă întrei ei a izbucnit un conflict, după ce au băut mai multe pahare. Martorii au sunat la 112. 

 

"În urma sesizării, echipajele de poliţie s-au deplasat de urgenţă la faţa locului, fiind demarate imediat activităţi specifice de constatare operativă, identificare a persoanelor implicate şi asigurare a ordinii şi siguranţei publice. Din primele verificări efectuate de poliţişti a rezultat faptul că, în cursul zilei de 14 decembrie 2025, în jurul orei 10:00, apelantul ar fi invitat la domiciliul său două persoane cunoscute, domiciliate în comuna Floreşti, pentru desfăşurarea unor activităţi gospodăreşti specifice perioadei (tăierea porcului - n.r.), la locaţie aflându-se, pentru o perioadă de timp şi alte două persoane. Ulterior, apelantul a rămas la domiciliu împreună cu cele două persoane cunoscute, context în care au desfăşurat activităţi gospodăreşti şi au consumat băuturi alcoolice", precizează sursa citată.

Au băut şi s-au luat la harţă

Potrivit acesteia, în jurul orei 21:45, pe fondul consumului de alcool, între cele două persoane invitate a izbucnit un conflict spontan, agresându-se reciproc, iar una dintre ele ar fi folosit un cuţit, rănind-o pe cealaltă în zona abdomenului.

 

Victima, un bărbat de 22 de ani, a fost dusă la spital, iar ulterior s-a stabilit că rănile suferite i-au pus viaţa în pericol.

"În urma activităţilor investigativ-operative complexe desfăşurate de poliţişti, inclusiv verificări în teren şi audieri, a fost identificată persoana bănuită de comiterea faptei, respectiv un bărbat de 31 de ani, din comuna Floreşti, acesta fiind depistat la domiciliu. (...) Faţă de bărbatul de 31 de ani, poliţiştii, sub coordonarea procurorului de caz, au dispus măsura reţinerii pentru 24 de ore, începând cu data de 15 decembrie 2025. Ulterior, unitatea de parchet competentă a formulat propunere de arestare preventivă", transmite IJP Prahova.

Judecătorul de drepturi şi libertăţi a admis propunerea formulată de procuror şi a dispus arestarea preventivă a inculpatului pentru o perioadă de 30 de zile. Cercetările sunt continuate de către organele de urmărire penală, pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs fapta, în cadrul unui dosar penal având ca obiect infracţiunea de tentativă de omor, urmărirea penală fiind efectuată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova împreună cu poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale, delegaţi în cauză.

