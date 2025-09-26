S-a lăudat la prietena ei că are bani în casă. Cum a rămas o tânără din Timiş fără 50.000 de euro

S-a lăudat la prietena ei că are bani în casă, după ce mama ei făcuse un credit ca să o ajute. Nu s-a gândit nicio clipă că fix amica apropiată avea să o trădeze. O tânără din Timiş a rămas fără 50.000 de euro şi fără bijuterii de aur.

După ce mama ei, aflată la lucru în străinătate, a făcut credit pentru a-şi ajuta fiica, aceasta s-a lăudat la o prietenă a ei că are banii. Femeia şi-a anunţat mai mulţi prieteni şi împreună au dat spargerea.

Şi-a furat cea mai bună prietenă

Cinci persoane au fost arestate preventiv, joi, pentru 30 de zile, fiind implicate într-un furt calificat de 50.000 de euro și bijuterii din aur, comis în comuna Lenauheim, județul Timiș.

Incidentul a fost sesizat pe 25 august 2025, în jurul orei 03:14, prin 112, de către proprietara locuinței. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru furt calificat și au identificat șapte persoane suspecte, din Jimbolia, Reșița și Oțelul Roșu, potrivit IPJ Timiș.

În urma a două serii de percheziții domiciliare, desfășurate între 17 și 24 septembrie 2025, au fost ridicate telefoane mobile, cartele SIM, bijuterii, 4.100 lei, un pistol cu aer comprimat și muniția aferentă, o armă și 15 monede ce par a fi din aur.

Cinci dintre suspecți au fost reținuți pentru 24 de ore și ulterior prezentați magistraților, care au dispus arestarea preventivă. Ceilalți doi bărbați nu au fost găsiți la domiciliu. Persoanele reținute sunt patru bărbați și o femeie, cu vârste între 22 și 40 de ani.

