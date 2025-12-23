Un bărbat a fost arestat preventiv după ce s-a deghizat în livrator de mâncare și a pătruns într-o locuință din Cluj-Napoca, de unde a furat un seif cu aproximativ 40.000 de euro, potrivit News.ro. Aceeași măsură a fost dispusă și față de complicele său, care l-ar fi ajutat să fugă după comiterea faptei.

Deghizat în livrator, a intrat într-o locuință și a furat un seif cu 40.000 €. Bărbat din Cluj, arestat - Shutterstock | Ilustraţie

Reprezentanţii Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca au anunţat, marţi, că un bărbat este cercetat pentru furt calificat, iar altul, pentru complicitate la furt calificat.

Deghizat în livrator, a intrat cu o cheie falsă în locuință

"În data de 05.11.2025, inculpatul D.I., beneficiind de sprijinul moral al inculpatului C.N., care i-a întărit rezoluţia infracţională prin oferirea promisiunii de a-l prelua cu autoturismul din zona comiterii faptei, ulterior comiterii acesteia, fiind deghizat într-un livrator de mâncare, prin folosirea unei chei mincinoase, a pătruns pe nedrept în locuinţa situată în municipiul Cluj-Napoca, de unde a sustras un seif ce conţinea sumele de aproximativ 40.000 de Euro şi 5.000 de lei", au transmis procurorii.

Articolul continuă după reclamă

Anchetatorii au cerut arestarea preventivă a celor doi bărbaţi.

Furt calificat, pus la cale cu ajutor din exterior

"La formularea propunerii s-a avut în vedere faptul că urmarea produsă prin comiterea faptei este una de o gravitate deosebit de ridicată, constând în producerea unui prejudiciu material semnificativ în patrimoniul unei persoane fizice, în cuantum de aproximativ 40.000 de Euro, reprezentând sumele de bani sustrase din locuinţa persoanei vătămate. Or, dimensiunea prejudiciului, coroborată cu modul profesionist de acţiune şi cu faptul că au fost vizate exclusive sume de bani, denotă un scop infracţional clar orientat spre obţinerea unor beneficii materiale importante, prin încălcarea gravă a inviolabilităţii domiciliului şi siguranţei patrimoniale a persoanei vătămate", a transmis sursa citată.

Judecătoria Cluj-Napoca a decis arestarea preventivă a celor doi bărbaţi, pentru 30 de zile.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Simţiţi că pregătirile de Crăciun vă stresează? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰