Un şofer de 24 de ani s-a urcat băut la volan şi şi-a condus prietenul de 26 de ani spre moarte, după ce maşina în care se aflau s-a răsturnat într-o carieră de piatră, în judeţul Dolj.

Accidentul a avut loc în noaptea de miercuri spre joi, în afara localităţii Vela. Alte două persoane aflate în maşină au fost rănite.

Şoferul a fost testat de poliţişti, având o alcoolemie de 0,77 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Ce spun poliţiştii

Noaptea trecută, în jurul orei 03.36, Inspectoratul de Poliție Județean Dolj a fost sesizat cu privire la faptul că pe DC 171, în afara localității Vela, s-a produs un accident rutier.

La fața locului s-au deplasat polițiștii din cadrul Biroului Rutier Craiova care, din primele cercetări, au stabilit faptul că un tânăr, de 24 de ani, din comuna Unirea, în timp ce conducea un autoturism pe DC 171, în afara localității Vela, din direcția DJ 552 B către localitatea Segleț, din cauze ce urmează a fi stabilite în urma cercetărilor, într-o curbă la stânga, a părăsit partea carosabilă, răsturnându-se cu autoturismul într-o carieră de piatră.

În urma evenimentului rutier, din păcate, un tânăr de 26 de ani, din comuna Vela, pasager în autoturism, a decedat. De asemenea, conducătorul auto și trei bărbați cu vârste cuprinse între 26 și 41 de ani, au necesitat îngrijiri medicale fiind transportați la spital.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest care a indicat o concentraţie de 0,77 mg/l alcool pur în aerul expirat. Celui în cauză i-au fost recoltate probe biologice care vor fi înaintate la IML, urmând a fi dispuse măsuri legale.

În cauză, poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă iar cercetările sunt continuate pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.

Totodată, a fost dispusă efectuarea unei expertize medico-legale pentru stabilirea cu exactitate a cauzei decesului tânărului de 26 de ani.

