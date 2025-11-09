Doi morți și un grav rănit într-un acciden în Dolj, după ce un tânăr de 20 de ani a intrat pe contrasens

Două persoane au murit și alta este în stare gravă într-un accident în care au fost implicate duminică două autovehicule pe DN 56, în județul Dolj.

Potrivit IPJ Dolj, polițiștii deplasați la fața locului au stabilit că un tânăr de 20 de ani, în timp ce conducea din direcția Craiova căre Calafat, în afara localității Podari, din cauze ce urmează a fi stabilite în urma cercetărilor, ar fi pătruns pe sensul opus de deplasare și a intrat într-un autoturism condus de un bărbat de 36 de ani. În urma impactului, cei doi șoferi au murit.

Ce spun poliţiştii

De asemenea, o tânără de 30 de ani, din municipiul Craiova, pasageră în cel de-al doilea autoturism, a fost transportată la spital.

Polițiștii fac cercetări pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă, urmând a fi stabilite împrejurărilor în care s-a produs accidentul.

IPJ Dolj a anunțat că traficul rutier pe DN 56, între localitățile Podari și Radovan, este blocat, urmare a unui accident grav de circulație în care au fost implicate două autovehicule.

Polițiștii rutieri se află la fața locului pentru efectuarea de cercetări și fluidizarea traficului rutier.

ISU Dolj transmite că, în urma accidentului, au rezultat trei victime, dintre care două sunt decedate, iar una este încarcerată și în stare de inconștiență.

