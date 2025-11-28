Cu războiul la graniţă, Armata României caută oameni. De anul viitor, primii două - trei mii de civili vor intra în proiectul noii armate de voluntari, un program gândit să acopere lipsa de personal. Până atunci, ministerul Apărării continuă recrutările clasice. Astăzi, în Capitală, 600 de tineri, soldați profesionişti, au depus jurământul militar.

Pe o ploaie torenţială, tinerii au făcut legământul suprem cu ţara, în faţa familiilor dar şi a şefului armatei. Ionuţ Moşteanu trebuia să le ureze succes în noua carieră, însă scandalul diplomei de studiu l-a determinat să-şi dea demisia, chiar la ora la care avea loc ceremonia.

"De aici înainte faceţi parte din cadrul Armatei României, care se îmbogăţeşte cu peste 2.000 de tineri ostaşi. Primim în rândurile noastre o nouă serie de miltiari care va asigura profesionalismul de mâine", a declarat Gen. Gheorghiţă Vlad, şeful Statului Major al Apărării.

Printre noii recruţi, 3 fraţi din Găeşti Dâmboviţa. Gabriela, Dănuţ şi Gabriel au între 20 şi 26 de ani. Spun că îşi doreau de mult să îmbrăţişeze cariera militară, iar în acest an şi-au încercat toţi trei norocul la Regimentul de Gardă şi Protocol. Au fost admişi împreună şi tot împreună au depus jurământul.

La început de carieră, un soldat gradat profesionist are un salariu de aproximativ 4,800 de lei.

"La începutul acestui an, Ministerul Apărării Naționale avea în plată aproximativ 90.000 de persoane. 70.000 sunt ofiţeri şi gradaţi militari, 17.000 de angajaţi fac parte din personalul civil, iar 4.700 sunt rezervişti voluntari. În caz de război, armata mai poate mobiliza şi aproximativ 50 de mii de rezervişti", a spus Cristi Popovici, reporter Observator.

Anul trecut, armata a avut cu 5.600 mai mulţi militari încadraţi în sistem decât cei care au ieşit. Din cauza reducerilor bugetare anunţate de Guvern, acum numărul noilor militari este în scădere, spun surse MApN.

Militar: "Căutam ceva mai sigur şi am fost plecată mai mulţi ani, m-am gândit să mă întorc!"

Reporter: A fost greu la instrucţie, primele două luni?

Militar: "Greu, dar şi plăcut în acelaşi timp! E un început unic şi diferit faţă de mediul în care am stat până acum şi m-am gândit să încep o nouă activitateau mers spre un producător de blindate din Turci."

Pentru a acoperi deficitul de personal, de anul viitor va debuta şi proiectul aşa numitei armate de voluntari. Premierul Ilie Bolojan a declarat că, pentru început, 2-3000 de civili vor fi selectaţi pe bază de concurs pentru a face parte din noua structură. Ei vor face instrucţie 4 luni, timp în care vor primi aproximativ 25.000 de lei. Iar la final, rămân încadraţi ca rezervişi ai armatei române.

