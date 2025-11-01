România şi Statele Unite au avut o primă discuţie după ce americanii au anunţat că retrag mai mult de jumătate din soldaţii trimişi în ţara noastră. Ministrul de Externe, Oana Ţoiu a vorbit la telefon cu ambasadorul SUA la NATO. Militarii nu pleacă însă doar din România. Washingtonul a informat aliaţii europeni că va retrage militari din alte trei ţări - Bulgaria, Slovacia şi Ungaria. Acuzată că transmite astfel un mesaj Rusiei că SUA nu mai sunt interesate de estul Europei, administraţia Trump anunţă că va efectua noi teste nucleare, după 33 de ani. În replică, Moscova a avertizat că siturile de testare nucleară ale ţării sunt mereu pregătite.

"Dincolo de orice decizie individuală punctuală, ambasadorul şi cu mine împărtăşim aceeaşi înţelegere privind importanţa pe care românii o acordă relaţiei dintre România şi Statele Unite", a transmis Oana Ţoiu.

După discuţia cu ambasadorul SUA la NATO, Oana Ţoiu nu a comentat direct decizia Pentagonului, dar a spus că sprijinul american a întărit România şi rolul ei în securitatea regiunii. Convorbirea telefonică a avut loc la câteva zile după ce Statele Unite au anunţat că retrag mai mult de jumătate din soldaţii trimişi în România.

Iar o nouă decizie de la Washington provoacă fiori reci în capitalele europene. Soldaţii americani vor pleca din alte trei ţări de pe flancul estic. Pe lângă o mie de militari din România, alte două mii vor fi retraşi din Bulgaria, Ungaria şi Polonia. Mutarea va avea loc la mijlocul lunii decembrie şi va fi urmată, anul viitor, de noi ajustări de trupe, scriu ucrainenii de la Kyiv Post. Singurele neafectate sunt Polonia şi statele baltice.

Deciziile lui Donald Trump au fost criticate însă de şeful delegaţiei americane la Adunarea Generală NATO.

"Sunt îngrijorat de ştirile privind reducerea forțelor americane din România. Este în interesul nostru național de securitate să ne sprijinim aliații NATO", a postat Mike Turner pe X.

Retragerea militarilor vine în condiţiile în care armata americană se va concentra mai mult pe zona Pacific, dar şi pentru a responsabiliza mai mult Europa. Washingtonul a anunţat şi noi teste nucleare. Trump nu a spus însă foarte clar de ce fel.

"Nu puteţi clarifica dacă veţi relua. Nu voi spune asta. Adică, ştiu exact ce facem, unde o facem, dar şi alte ţări o fac. Şi dacă alte ţări o fac, o facem şi noi. Veţi afla foarte curând, dar vom efectua câteva teste", a spus Donald Trump, preşedintele Statelor Unite.

Fiecare dintre ele va costa între 120 şi 150 de milioane de dolari, dar administraţia Trump spune că sunt necesare.

"Avem un arsenal nuclear imens. Evident, şi ruşii au un arsenal nuclear mare. Chinezii au un arsenal nuclear mare. Este o parte importantă a securităţii naţionale americane să ne asigurăm că acest arsenal nuclear pe care îl avem chiar funcţionează cum trebuie, iar asta se face printr-un regim de teste", a spus şi vicepreşedintele american JD Vance.

Fostul ministru rus al Apărării, Serghei Şoigu, a avertizat că ţara lui este gata să răspundă cu măsuri în oglindă şi că orice încercare de a învinge Rusia prin forță militară este sortită eșecului.

