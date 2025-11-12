România discută cu alte state pentru a suplini lipsa militarilor americani: "Sunt discuţii mai vechi"

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat că România poartă discuţii cu alte state pentru a suplini lipsa militarilor americani şi a precizat că acestea nu au început atunci când a fost anunţul SUA privind relocarea trupelor din ţara noastră, ci sunt mai vechi. El nu a dorit să precizeze care sunt statele cu care se poartă aceste discuţii.

Nicuşor Dan a fost întrebat, miercuri, într-o conferinţă de presă, dacă România este în discuţii cu alte state pentru a suplini reducerea numărului militarilor americani dislocaţi în România.

Nicuşor Dan nu a numit statele cu care România se află în discuţii

"Da, şi discuţiile astea nu au început acum două sau trei săptămâni când a fost anunţul american. Ele sunt mai vechi şi faptul că exact exerciţiul care mâine are ultima zi, exact în sensul ăsta este, de a reuşi să armonizeze trupe care să vină foarte repede pentru a acţiona ca brigadă", a declarat Nicuşor Dan.

El a refuzat să precizeze cu ce state este România în discuţii pentru suplimentarea numărului de militari. Ministrul de Externe a Oana Ţoiu, a anunţat, în 30 septembrie, într-un interviu la Europa Liberă, că aliaţi din NATO, alţii decât Statele Unite, vor trimite în lunile următoare noi trupe şi echipamente în România, anunţul fiind făcut după ce Washingtonul a decis retragerea parţială a militarilor americani din România.

Observatornews.ro dezvăluia pe 5 noiembrie că președintele Nicușor Dan a discutat la Cotroceni cu șeful NATO, Mark Rutte, despre înlocuirea trupelor SUA retrase din România cu soldați din alte state NATO.

