România discută cu alte state pentru a suplini lipsa militarilor americani: "Sunt discuţii mai vechi"
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat că România poartă discuţii cu alte state pentru a suplini lipsa militarilor americani şi a precizat că acestea nu au început atunci când a fost anunţul SUA privind relocarea trupelor din ţara noastră, ci sunt mai vechi. El nu a dorit să precizeze care sunt statele cu care se poartă aceste discuţii.
Nicuşor Dan a fost întrebat, miercuri, într-o conferinţă de presă, dacă România este în discuţii cu alte state pentru a suplini reducerea numărului militarilor americani dislocaţi în România.
Nicuşor Dan nu a numit statele cu care România se află în discuţii
"Da, şi discuţiile astea nu au început acum două sau trei săptămâni când a fost anunţul american. Ele sunt mai vechi şi faptul că exact exerciţiul care mâine are ultima zi, exact în sensul ăsta este, de a reuşi să armonizeze trupe care să vină foarte repede pentru a acţiona ca brigadă", a declarat Nicuşor Dan.
El a refuzat să precizeze cu ce state este România în discuţii pentru suplimentarea numărului de militari. Ministrul de Externe a Oana Ţoiu, a anunţat, în 30 septembrie, într-un interviu la Europa Liberă, că aliaţi din NATO, alţii decât Statele Unite, vor trimite în lunile următoare noi trupe şi echipamente în România, anunţul fiind făcut după ce Washingtonul a decis retragerea parţială a militarilor americani din România.
Observatornews.ro dezvăluia pe 5 noiembrie că președintele Nicușor Dan a discutat la Cotroceni cu șeful NATO, Mark Rutte, despre înlocuirea trupelor SUA retrase din România cu soldați din alte state NATO.Înapoi la Homepage
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰