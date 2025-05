Salina Praid din județul Harghita a fost inundată din cauza ploilor din ultimele zile. În subteran, apa acumulată din infiltrații pune presiune pe structura de rezistență a galeriilor. Ca să nu pună turiştii în pericol, autorităţile n-au avut încotro şi au închis mina.

"Debitul azi de dimineata pe paraul porumb era de 1.100 de litri pe secunda, dar era un debit scăzut faţă de azi noapte. O scădere a apei cu 15-20 de centimetri faţă de ce a fost azi noapte", a declarat Tiberiu Ardelean -Administraţia bazinală Mureş.

Turiştii, supăraţi că au bătut drumul degeaba

Mulţi dintre vizitatori au făcut cale ntoarsă dezamăgiţi. Veniseră în zonă fix pentru acest obiectiv.

"Noi am venit de la Arad, am plătit cazare, am plătit drum, am plătit abonament. Am venit pentru un copil bolnav, nu am venit din pură plăcere şi să aflăm că nu putem să intrăm în Salina". "Venim două zile, plătim cazare tot şi după aia plecăm acasă şi avem de mers. Nu ştiu, nu mi se pare corect. N-am venit pentru vizită, am venit pentru sănătate". "Ni s a spus că s-a inundat mina şi că ni se returnează banii pentru abonamentele plătite", spun turiştii.

Cât timp rămâne salina închisă, nu se ştie momenta. Nu este pentru prima dată când mina intră la apă. Anul trecut, tot în luna mai, a fost închisă o lună din cauza infiltrațiilor.

Situată în județul Harghita, în bazinul munților Gurghiului, Salina Praid este una dintre cele mai cunoscute destinații turistice din România. mii de turişti vin anual să exploreze mina și să beneficieze de proprietățile sale terapeutice.

