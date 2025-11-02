Turist italian, găsit mort în curtea Castelului Bran. Prima ipoteză luată în calcul

Un turist italian, în vârstă de 55 de ani, a fost găsit fără suflare duminică, în curtea interioară a Castelului Bran. Incidentul s-a produs în jurul orei 13:30, când autorităţile au fost sesizate că o persoană a decedat în timp ce mergea pe o alee a monumentului istoric, scrie Mediafax.

O echipă operativă a Poliției Stațiunii Bran s-a deplasat de urgență la fața locului, unde personalul medical a constatat că bărbatul nu mai prezenta semne vitale.

Turistul italian se afla într-un grup de vizitatori din aceeași țară și, conform primelor informații, și-ar fi pierdut viața ca urmare a unei posibile afecțiuni medicale.

Polițiștii au întocmit un dosar penal pentru clarificarea circumstanțelor decesului. Corpul persoanei decedate a fost preluat și transportat de lucrători din cadrul Serviciului de Medicină Legală Brașov în vederea efectuării necropsiei și stabilirii cauzei exacte a morții.

Articolul continuă după reclamă

Cercetările continuă sub coordonarea unui procuror desemnat din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Zărnești.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Săriţi peste micul dejun? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰