Video Salvare miraculoasă pentru un băieţel de 9 ani din Olt, căzut în piscină. Micuţul, resuscitat o oră

Misiune contracronometru în oraşul Potcoava din judeţul Olt. Un băieţel de nouă ani a fost salvat, după ce a fost lăsat nesupravegheat şi a căzut într-o piscină.

de Redactia Observator

la 22.08.2025 , 08:28

La sosirea medicilor, copilul se afla în stop cardio-respirator. Din fericire, după aproximativ o oră, cel mic a răspuns manevrelor de resuscitare şi a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate.

Redactia Observator
potcoava olt copil pisina resuscitare
Observator » Evenimente » Salvare miraculoasă pentru un băieţel de 9 ani din Olt, căzut în piscină. Micuţul, resuscitat o oră