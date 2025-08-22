Video Salvare miraculoasă pentru un băieţel de 9 ani din Olt, căzut în piscină. Micuţul, resuscitat o oră
Misiune contracronometru în oraşul Potcoava din judeţul Olt. Un băieţel de nouă ani a fost salvat, după ce a fost lăsat nesupravegheat şi a căzut într-o piscină.
La sosirea medicilor, copilul se afla în stop cardio-respirator. Din fericire, după aproximativ o oră, cel mic a răspuns manevrelor de resuscitare şi a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate.Înapoi la Homepage
Comentarii
Întrebarea zilei
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰