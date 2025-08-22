Misiune contracronometru în oraşul Potcoava din judeţul Olt. Un băieţel de nouă ani a fost salvat, după ce a fost lăsat nesupravegheat şi a căzut într-o piscină.

La sosirea medicilor, copilul se afla în stop cardio-respirator. Din fericire, după aproximativ o oră, cel mic a răspuns manevrelor de resuscitare şi a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate.

