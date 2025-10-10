Apar detaliii tulburătoare despre tânăra mamă care a murit după naştere, la o clinică privată din Constanţa. Soţul femeii acuză medicii că au intrat prea târziu cu ea în sala de operaţie, iar transfuzia de sânge care, poate, i-ar fi salvat viaţa a ajuns abia când tânăra era în stare critică.

Ministrul Sănătăţii a trimis Corpul de Control la spitalul privat.

O mărturie dureroasă despre calvarul prin care a trecut tânăra. La ora 13, Mădălina ajunge la spitalul privat din Constanţa, cu dureri şi sângerări. Refuză internarea. În aceeaşi seară se întoarce la clinică şi naşte un băieţel sănătos.

Mădălina începe să piardă îngrijorător de mult sânge.

La 02:00 dimineaţa, după zeci de minute în care încearcă să oprească hemoragia, medicii decid să o opereze. E doar prima dintr-o serie.

Surse Observator spun că al doilea medic care intră în sala de operaţie e chiar managerul clinicii. După ore de agonie, tânără primeşte transfuzii cu sânge. Când starea Mădălinei este deja critică, e transferată la spitalul judeţean.

Reprezentanţii spitalului spun că părinţii au refuzat iniţial operaţia.

În plus, Mădălina mai avea un diagnostic care necesita o atenţia sporită din partea medicilor.

Soţul Mădălinei l-a scos astăzi pe cel mic din spital. Mădălina a ajuns într-un sicriu înapoi în Giurgiu.

Tânăra, care lucra în cadrul Ministerului de interne, va fi înmormântată cu onoruri militare. Prietenele Mădălinei au postat mesaje emoţionate.

În 2018, o altă mamă şi-a pierdut viaţă la aceeaşi clinică privată, tot din cauza unei hemoragii. Între timp, spitalul privat şi-a schimbat numele.

