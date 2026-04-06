E clar, vremea nu respectă tradiţia. Şi pentru mulţi dintre noi e tot mai greu să facem asta, mai ales acum în Săptămâna Mare sau Săptămâna Patimilor. Este momentul în care preoţii recomandă post, rugăciune, spovedanie. Unii dintre noi reuşesc. Cei mai mulţi ne pierdem însă într-o cursă pentru cumpărături şi pregătiri. Practic, în tăvălugul grijilor şi al scumpirilor, să avem un Paşte fericit a devenit o corvoadă în plus. Soluţia nu vine din cer, ci tot de la noi. Important nu e să avem de toate pe masă, ci să avem ce este esenţial în suflet, şi anume smerenie si credinţă.

Subiectul a fost dezbătut în ediția de luni a Observator 16, alături de părintele Lucian Georgescu.

Întrebat ce înseamnă Săptămâna Mare, dincolo de obiceiuri și tradiții, părintele a explicat că este perioada în care "ne amintim și retrăim".

"Nu este vorba de o simplă reamintire, ci de o retrăire a ultimelor zile petrecute de Hristos împreună cu ucenicii săi în Ierusalim, după intrarea în Ierusalim, în ceea ce noi numim Duminica Floriilor, sărbătorită de noi ieri. Deci ultimele zile înainte de moartea sa pe cruce și bineînțeles înainte de punerea în mormânt și de slăvita Înviere. E o perioadă în care, așa cum ucenicii și Domnul au fost alături de el, chiar spuneau într-una dintre evanghelii, spunea unul dintre cei 12: "Să mergem și noi împreună cu el și să murim la Ierusalim". Spunea printr-un act, bineînţeles, de bravadă. N-au făcut acest lucru de altfel în noaptea prinderii, că așa cum bine știți, au fugit de spaimă, dar au fost alături. Nu au fugit de Ierusalim, nu s-au îndepărtat de Ierusalim și au stat grupați, deci tot alături, așteptând să vadă ce se petrece după punerea sa în mormânt. Și de aceea și noi, ucenicii de peste generație ai Domnului, ne întâlnim în biserici în această săptămână, care este punctată, așa cum știți, de anumite slujbe speciale pe care noi le numim Denii, care încep să se săvârșească în seara Duminicii Floriilor și le oficiem în fiecare seară, luni, marți, miercuri, până inclusiv în vinerea patimilor, în vinerea mare, când îl prohodim pe Domnul. Așa spunem că îl prohodim pe Domnul. Facem slujba de înmormântare pentru Domnul, cântăm prohodul, luăm Sfântul Epitaf care este pus în mijlocul bisericii, ieșim din biserici, înconjurăm bisericile și după aceea reintrăm în convoiul acesta, în biserică și depunem Sfântul Epitaf pe masa Sfântului Altar, ca și cum l-am pune pe Domnul în mormânt. Retrăim deci ce au făcut", a explicat părintele.

Întrebat ce ar trebui să facă cei care, din diverse motive, nu pot participa la aceste slujbe, părintele a arătat că Săptămâna Mare este pentru toată lumea şi a adăugat că există soluţii chiar şi pentru cei care nu pot veni fizic la slujbe.

"Săptămâna Mare este și pentru cei care pot veni la biserică și pentru ceilalți care din diverse motive nu pot veni. Și dacă perioada Postului Mare a fost o perioadă de postire, așa cum se știe, pentru păcatele noastre, pentru neajunsurile noastre acumulate de-a lungul vieții. Săptămâna aceasta este o săptămână în care suntem aproape de Hristos. Și atunci cei care nu pot să vină din binecuvântate pricini la biserici, chiar în nicio seară din săptămâna aceasta, pot, având în vedere acum posibilitățile tehnologice, eventual să asculte înregistrarea unei slujbe sau să mediteze asupra evenimentelor care s-au petrecut cu Domnul, să citească din Evanghelie. Trebuie să valorificăm orice mijloc. Dacă suntem în călătorie, pe autostrăzi, sute de kilometri putem asculta evangheliile care amintesc despre evenimentele petrecute în săptămâna patimilor. Și în felul acesta nu rămânem întru totul departe de atmosfera foarte profundă acestei săptămâni, acestei săptămâni atât de bogate, care ne pregătește, practic, pentru slăvitul praznic al învierii, pentru sărbătoarea sărbatorilor, învierea Domnului", a explicat părintele.

De asemenea, întrebat despre post şi despre sensul acestuia, părintele a explicat că postul are şi o dimensiune alimentară, dar nu este despre mâncare.

"Postul are și dimensiunea alimentară, dar este un post, bineînțeles, duhovnicesc. Este un post nu numai la abstinență de la unele alimente, ci mai cu seamă este postul faptelor bune, postul neînfăptuirii răului, postul facerii binelui față de semenii noștri, față din noi înşine și, bineînțeles, în ultimă instanță, față de Dumnezeu. Așadar, nu este la îndemână", a explicat părintele.

