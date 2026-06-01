Dacă vrei să rezolvi o problemă gravă, întreabă un copil. Ei au acest talent invizibil de a găsi soluţii simple şi de a acţiona cum le spune instinctul. De exemplu - nu îţi place ţara în care trăieşti, schimbă ţara. Nu îţi place cum e condusă ţara, schimbă conducerea. Logic, nu? Am provocat la discuţii de oameni mari doi copii care încă nu au împlinit vârsta buletinului dar care, de patru ani, de când sunt invitaţi permanenţi în platoul Observator, de 1 iunie, ne dau lecţii de viaţă valoroase.

În 2023, Diana şi Sasha au intrat prima dată în platoul Observator. Şi ne-au arătat cum e viaţa, cu bune si cu rele, când ai 10 ani şi n-ai nici griji, nici bani.

Sasha: "M-aş duce în altă ţară, sincer"

Reporter: "Ce nu vă place vouă la România?"

Diana: "Păi, nu îmi place conducerea. Mie mi se pare că doar vor bani, adică nu le pasă neapărat de chestia asta, noi avem nevoie de străzi asfaltate"

Sasha: "Trebuie şi o siguranţă. Efectiv, colcăie criminalii"

Atunci, am făcut toţi o promisiune. Să ne vedem în această formulă, în fiecare an, de Ziua Copilului. Până când ei nu vor mai fi copii.

Reporter: "Măi, voi aţi mai crescut"

Diana: "Da, el e cel mai mare"

Ca de obicei, ne-am propus să vorbim despre toate. Cu spirit critic şi direct. Aşa cum m-au obişnuit Diana şi Saşa de la prima intalnire.

Diana: "Şcolile să fie mai curate, cu profesori mai grijulii, adică mai multă atenţie la copii"

Reporter: "În sistemul de educaţie ce aţi schimba?"

Sasha: "Pauzele mai lungi, că şi noi, copiii, nu putem să învătăm non stop, cu pauze minuscule"

Sasha: "Parcă am nevoie de mai multă îndrăzneală, să pun piciorul în prag la profesori, la oameni care se comportă urât

Reporter: "Chiar dacă asta poate fi interpretată drept obrăznicie?"

Sasha: "Da, de ce nu? Aşa e corect"

"Anul ăsta nu mai spunem atâtea. Anul ăsta nu vreau să îmi stric media cu niciun preţ. Nu aş vrea să mă cenzurez, dar trebuie"

E încă un semn, dacă vreţi, că Diana şi Sasha s-au făcut mari. Au înţeles că, în viaţă, trebuie să fii şi diplomat. Totuşi, spiritul lor rămâne critic iar simţul de observaţie permanent treaz.

Reporter: "Ce aţi vrea voi să schimbaţi în lumea în care trăiţi?"

Diana: "Cred că nu ştiu cu ce să încep încă"

Sasha: "Politica actuală şi pe alocuri educaţia.

Reporter: "Politica? Sau politicienii?"

Diana: "Cred că mai mult politicienii decât politica. Că unele principii sunt corecte, doar ca oamenii care le aplică nu sunt atât de bine intenţionaţi"

Reporter: "V-aţi gândit vreo clipă să intraţi şi voi în politică? Să schimbaţi lucrurile care nu vă plac acum?"

Diana: "Nu, nu. Adică vreau să se schimbe, dar nu vreau să fiu eu în politică. Nu mă atrage şi nu cred că aş fi bună"

Sahsa: "E cam greu uneori să fii copil pentru că unii profesori ne dau teme un pic cam grele sau prea multe de învăţat. Iar unii profesori ne-au pedepsit chiar şi cu teste. Din vina unor colegi mai speciali, să zic aşa, mai gălăgioşi. Pentru mine sunt importante rezultatele la teste, dar pentru viitor îmi dau seama că nu sunt atât de importante"

Diana: "Mai mult sunt importante pentru egoul meu. Sigur, nu ne mai bat profesorii ca pe vremuri"

Sasha: "La mine în clasă sunt şi profesori care uneori ne-au şi înjurat, pe mine nu direct, dar da. Şi eu am profesori care îi fac pe unii proşti. Da, nesimtiţi"

Sasha: "Acei copii sunt de obicei proşti sau nesimtiţi"

Reporter: "Eram sigură că o să spui asta, adică meritau oricum, da?"

Sasha: "Da, dar profesorii trebuie sa îşi menţină calmul"

Reporter: "Care sunt provocările copiilor de vârsta voastră în România de azi?"

Diana: "Cred că societatea care pune presiune pe noi, dar mama m-a învăţat să nu îi mai ascult atât de mult şi să fac cum ştiu eu mai bine"

Reporter: "Voi sunteţi foarte conectaţi la realitate, adică am sentimentul că orice vă întreb voi aveţi raspuns. De unde vă luati voi informaţiile?"

Sasha: "Mama e ca un ChatGPT mai deştept. Adică ChatGPT dă erori, mama nu prea dă erori"

