Un mare atu pentru turismul nostru, care a câştigat doar 500.000 de turişti străini în plus în 10 ani! Şase hoteluri de lux au fost incluse în prestigiosul ghid Michelin cu unităţi de cazare excelente. Intrată acum în clubul destinaţiilor exclusiviste, industria ospitalităţii speră că în curând va oferi şi primul restaurant cu stea Michelin din ţară.

Hotelurilor li se acordă chei Michelin pe baza unor criterii precum arhitectura, designul, serviciile şi personalitatea. Patru dintre hotelurile de la noi care au intrat pe harta turismului rafinat sunt în Bucureşti, şi câte unul în judeţele Mureş şi Giurgiu. Cazarea în astfel de camere costă între 450 şi 2.000 de euro pe noapte.

"Ar trebui să atragă mai mulţi turişti cu putere mare de cumpărare de peste tot din lume. Plasează România pe harta Michelin, pentru că Michelin este o comunitate de turişti", a declarat Tadas Evaltas, director general hotel cu o cheie Michelin.

Sistemul de evaluare este riguros şi secret. Inspectori incongnito testează serviciile hotelurilor fără ca managerii şi angajaţii să ştie că sunt analizaţi.

"Au făcut o vizită misterioasă şi nu am avut nicio idee. Toate facilităţile noastre sunt înalte, luxuriante, suite frumoase, în inima Bucureştiului, o legendă adevărată! Va aduce o imagine foarte pozitivă oraşului", crede Emmy Stoel, director general hotel cu o cheie Michelin.

Două hoteluri din Bucureşti şi Transilvania au primit două chei din trei posibile, semn că sunt aproape de perfecţiune.

"Reafirmă dedicarea noastră pentru pregătirea şi dezvoltarea echipei noastre, care oferă comunităţii locale aici în Bucureşti o experienţă diferită de calitate", spune Todd Cilano, director general hotel cu două chei Michelin.

Distincţiile Michelin pentru hoteluri sunt dovada că industria ospitalităţii de la noi poate atinge standarde exclusiviste. Primul restaurant cu o stea Michelin se lasă, însă, aşteptat, deşi cerere pentru turismul culinar există. O confirmă Richard Abou Zaki. Juratul de la "Chefi la cuţite" îşi mută restaurantul cu stea Michelin din Italia la Domeniul Ştirbey, pentru câteva zile, luna viitoare.

"Când am dat drumul la rezervări, mii de intrări, în 18 minute s-a epuizat toate locurile! Am implementat încă 200 de locuri, asta e noutatea. România o să aibă restaurantul ei Michelin, o să aibă şi mai multe, dar trebuie timp", spune Chef Richard Abou Zaki.

Peste graniţă, în Ungaria sunt 10 restaurante cu stea Michelin la Budapesta.

