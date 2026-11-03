Au închiriat o mașină de lux și nu au mai returnat-o. Doi români, reţinuţi în Polonia

Doi români au fost reținuți în orașul Rzeszów, din Polonia, după ce au închiriat o maşină de lux şi au uitat să o returneze. Autoturismul Mercedes în valoare de aproape 800.000 de zloți, aproximativ 190.000 de euro, fusese închiriat de la o companie din cartierul Białołęka, din Varșovia, însă nu a mai fost returnat, scrie onet . Unul dintre suspecți a fost arestat preventiv pentru trei luni.

Ancheta este coordonată de polițiștii Departamentului de Investigații Criminale din cadrul Secției de Poliție Varșovia-Białołęka. La operațiune au participat și agenții grupării speciale Skorpion, din nordul districtului Praga, specializată în combaterea furturilor de autoturisme.

Mercedes de aproape 800.000 de zloți, închiriat și nereturnat

Un bărbat care a prezentat un pașaport românesc a închiriat un autoturism Mercedes, evaluat la aproape 800.000 de zloți, de la o companie din cartierul Białołęka, din Varșovia.

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Deși semnase un contract de închiriere, acesta nu a returnat vehiculul la termenul stabilit. Reprezentanții firmei au încercat să îl contacteze, însă fără succes, deoarece numărul său de telefon devenise inactiv.

Ulterior, compania a primit un mesaj potrivit căruia atât autoturismul, cât și cheile acestuia ar fi fost furate de la persoana care închiriase mașina.

În aceste condiții, un reprezentant al firmei păgubite a depus o plângere la Secția de Poliție Varșovia-Białołęka.

Polițiștii din gruparea Skorpion i-au localizat pe suspecți în Rzeszów

Investigațiile au arătat că dispozitivele de localizare instalate pe Mercedes fuseseră îndepărtate.

Polițiștii au stabilit, de asemenea, că cetățeanul român ar putea avea legături cu mai multe furturi de autoturisme de lux comise în diferite țări europene.

Potrivit informațiilor obținute de anchetatori, bărbatul ar fi plănuit să fure un alt Mercedes, de această dată de la o companie de închirieri auto din orașul Rzeszów.

"Din informațiile obținute a reieșit că bărbatul ar putea fi implicat în furturi de autoturisme de lux pe teritoriul Europei și că ar pregăti o nouă infracțiune în Rzeszów. Polițiștii au organizat o operațiune în acest oraș, care s-a încheiat cu reținerea a doi cetățeni români", a declarat comisarul-șef adjunct Paulina Onyszko.

Operațiunea a avut loc cu câteva zile înainte ca autoritățile să anunțe public cazul. Polițiștii au intervenit în momentul în care cei doi români, unul în vârstă de 35 de ani și celălalt de 27 de ani, au ajuns la firma de închirieri auto pe care anchetatorii o aveau sub supraveghere.

Ambii au fost reținuți și transportați la sediul poliției din nordul districtului Praga, din Varșovia, pentru continuarea cercetărilor.

Unul dintre români a fost arestat preventiv pentru trei luni

Românul în vârstă de 35 de ani a fost pus sub acuzare de Parchetul Varșovia-Praga Nord.

Procurorul care coordonează ancheta a solicitat instanței arestarea preventivă a suspectului, iar judecătorii au admis cererea.

Astfel, bărbatul va rămâne în arest preventiv timp de trei luni. Pentru infracțiunea de care este acuzat, acesta riscă o pedeapsă de până la 10 ani de închisoare.

În comunicatul oficial, poliția poloneză a precizat că reținerea suspecților a fost posibilă în urma activităților desfășurate de agenții specializați în combaterea furturilor de autoturisme.