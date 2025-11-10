"Bărbatul cu fedora". Cine e tânărul misterios din fotografia devenită virală după jaful de la Luvru

Un adolescent francez, pasionat de detectivi, Pedro Elias Garzon Delvaux, a devenit viral după ce o fotografie realizată de agenţia AP în fața muzeului Luvru pe 19 octombrie 2025, în ziua celebrului jaf, l-a surprins purtând o pălărie fedora și un costum elegant. Tânarul a stârnit fascinație şi o avalanşă de speculați pe reţelele sociale, deşi nu are nicio legătură cu ancheta. Doar vizita muzeul cu familia.

O fotografie realizată de Associated Press în ziua jafului de la Luvru, în care este surprins un tânăr îmbrăcat elegant, cu pălărie, a ajuns să aibă milioane de vizualizări pe rețelele sociale. Tânărul a fost pozat în timp ce trece pe lângă trei polițiști și o mașină argintie, uitându-se în lateral.

Purta o pălărie fedora, în stilul lui Jean Moulin, un cunoscut erou al Rezistenței franceze în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, o vestă Yves Saint Laurent împrumutată de la tatăl său, pantaloni Tommy Hilfiger și un ceas rusesc vechi. Scena părea desprinsă dintr-un film noir.

Internetul a fost inundat de speculații că ar fi un detectiv implicat în investigarea jafului care a ținut timp de mai multe săptămâni lumea cu sufletul la gură. În realitate, "detectivul misterios" este un adolescent de 15 ani, pasionat de Sherlock Holmes și Hercule Poirot, care locuiește cu părinții și bunicul la 30 km de Paris. Pedro a declarat pentru AP că a fost "puțin surprins" când a aflat că fotografia lui a devenit virală.

"Fedora Man", aşa cum a fost poreclit pe rețelele sociale, a fost descris ba ca detectiv de modă veche, ba ca agent sub acoperire, ba ca un personaj Netflix sau chiar o creație cu AI. Până și rudelor lui Pedro nu le-a venit să creadă că este el, decât atunci când au văzut-o pe mama lui în fundal.

Împreună cu mama și bunicul, Pedro venise să viziteze Luvrul, fără să știe că muzeul fusese închis tocmai în acele momente din cauza unui jaf. Cu câteva secunde înainte ca fotograful AP să surprindă imaginea virală, cei trei au întrebat polițiștii de ce erau închise porțile. Patru zile mai târziu, un cunoscut i-a trimis mesaj: "Tu ești?". Apoi, mama i-a spus că poza lui a apărut în The New York Times. Au urmat capturi de ecran și apeluri de la rude din Columbia, prieteni din Austria și colegi de școală.

Stilul care a captat atenția internauților nu este un costum de ocazie. Pedro se îmbracă așa de plăcere, inspirat de istoria secolului XX și de detectivii din cărți. "Îmi place să fiu elegant. Merg la școală îmbrăcat astfel", a spus el.

A povestit pentru AP că iubește personajul Poirot, pe care îl consideră "foarte elegant". A mărturisit că a fost mereu înconjurat de cultură. Familia vizitează des muzee din întreaga lume, iar pentru el, cultura, stilul și misterul fac parte din viața de zi cu zi. "Aștept ca oamenii să mă contacteze pentru filme. Ar fi foarte amuzant", a spus el glumind.

Pe 19 octombrie 2025, patru hoţi au reuşit să pătrundă în Muzeul Luvru şi să fure bijuterii în valoare de 88 de milioane de euro. Bijuteriile sunt în continuare de negăsit. Patru suspecţi au fost reţinuţi de Poliţia franceză şi puşi sub acuzare.

