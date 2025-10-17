Explozia putea avea urmări mult mai grave. Lângă bloc funcţionează liceul Dimitrie Bolintineanu, care era plin de elevi la ora 9. Suflul deflagraţiei a spart geamurile claselor şi a aruncat în interior bucăţi de moloz şi sticlă. 15 tineri au avut nevoie de îngrijiri medicale. Cursurile fizice au fost suspendate cel puţin o săptămână, timp în care clădirea va fi verificată temeinic.

Sute de elevi şi profesori au tras o spaimă soră cu moartea. Filmările făcute la câteva minute după explozie arată proporţiile dezastrului. Suflul a fost atât de puternic încât mai multe bucăţi de cărămidă au trecut prin gratiile de la fereastră şi au ajuns pe băncile elevilor.

Şcoala, la doar 30 de metri de locul exploziei

Pentru că rănile au fost uşoare, toţi tinerii au putut fi trataţi la cabinetul medical al şcolii.

"Sunt copii care s-au trezit cu cioburi în cap", a spus mama unui elev.

"Am ajuns la liceu şi erau toţi copiii în curte. Am văzut nişte copii care aveau răni şi foarte multă agitaţie", a povestit Delia, o elevă de clasa a XI-a a Liceului Dimitrie Bolintineanu.

Cel mai puternic au simţit explozia elevii care învaţă în corpul clădirii dinspre bloc. 30 de clase funcţionează acolo, iar 15 dintre ele au fost afectate de deflagraţie.

"Au fost evacuaţi 700 de elevi şi 400 de persoane, personal didactic de la liceul teoretic. Nu poate fi reluată activitatea până se face o expertiză", potrivit autorităţilor.

Cursurile, suspendate până la expertiza clădirii

Părinţii elevilor care erau la şcoală au fost anunţaţi că trebuie să îşi ia copiii acasă. Pentru cei care urmau să vină la cursuri în tura de după-amiază, profesorii au dat anunţ pe grupurile claselor că orele se suspendă.

"Se pune problema şi a unei evaluări cu privire la siguranţa clădirii. Pe lângă geamurile sparte, s-a văzut şi o fisură pe o parte a zidului de la casa scării şi atunci Primăria Sectorului 5 va efectua o expertiză în ceea ce priveşte situaţia clădirii", a declarat Florin Lixandru, inspector şcolar general.

Abia după concluziile experţilor elevii se vor putea întoarce în bănci.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

