O scenă greu de înţeles a fost filmată într-un parc din Brăila. Un bărbat a agresat câțiva copii care se plimbau cu bicicletele, ba chiar i-a amenințat şi cu bătaia. Incidentul a fost filmat, iar poliția îl caută acum pe individul cu pricina.

Incidentul a avut loc în Parcul Monument din Brăila, într-o zonă destinată copiilor care vin cu biciclete şi trotinete. În imaginile surprinse de unul dintre copii, se vede cum un bărbat, tatăl unui alt copil, devine agresiv. Acesta trânteşte una dintre biciclete şi apoi îl loveşte pe unul dintre tineri.

Se pare că incidentul nu este singular. În urmă cu două săptămâni, copiii au fost agresaţi de un alt bărbat, în zona falezei Dunării din Brăila, tot în timp ce se aflau cu bicicletele. Deşi sunt zone destinate activităţilor cu bicicleta sau trotineta, copiii spun că nu se pot juca pentru că sunt foarte multe persoane deranjate.

Au fost depuse plângeri la poliţie, iar bărbatul care l-a agresat pe copil a fost sancţionat.

Părinţii copiilor care frecventează aceste locuri susţin că ar fi necesară construcţia unui alt loc de joacă, pentru a-şi putea desfăşura activităţile în voie.

