Schema din spatele tombolelor organizate de un prahovean pe social media. Bărbatul a fost ridicat de Poliţie

Un prahovean a fost ridicat de polițiști, joi dimineața, fiind acuzat că organiza tombole pe rețele sociale fără a avea licență pentru jocuri de noroc.

de Redactia Observator

la 09.10.2025 , 10:19
maşină de poliţie Bărbatul a fost ridicat de Poliţie - Shutterstock

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova - Serviciul de Investigare a Criminalității Economice au pus în executare, joi dimineața, un mandat de percheziție domiciliară în județul Prahova într-un dosar penal ce vizează săvârșirea infracțiunii desfășurarea fără licență sau autorizație a oricăreia dintre activitățile din domeniul jocurilor de noroc.

În urma cercetărilor a reieșit faptul că, pe parcursul anului 2025, prahoveanul a desfășurat, în mod repetat, și organizat activități ce intră în sfera jocurilor de noroc - respectiv organizarea de tombole online, fără a deține licență sau autorizație emisă de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN), prin intermediul rețelelor sociale.

O persoană a fost condusă la sediul unității de poliție. Acțiunea a beneficiat de sprijinul luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale Ploiești.

Redactia Observator
Redactia Observator

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

