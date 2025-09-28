Schema prin care agenții imobiliari umflă prețurile locuințelor. Iancu Guda: Oamenii se sperie

Mare atenţie dacă aveţi în plan să închiriaţi sau să cumpăraţi o proprietate. Internetul este plin de oferte fictive. Multe dintre anunţuri sunt vechi, altele publicate de mai multe ori. Efectul: modificarea artificială a preţului mediu pe zonă. În realitate, experţii spun că proprietăţile valorează cu cel puţin 10% mai puţin.

Reporter: Bună ziua! Am sunat în legătură cu un apartament de 2 camere din zona Doamna Ghica, am văzut anunţul online. Se mai poate închiria, e anunţul valabil?

Agent: Nu, nu mai este valabil, s-a închiriat.

Este răspunsul pe care îl primesc mulţi dintre cei care caută oferte de proprietăţi pe internet. În Capitală, spre exemplu, din cele 6.000 de anunţuri cu locuinţe oferite spre închiriere, doar 1.500 sunt reale, cred experţii.

Schema prin care agenţii imobiliari modifică artificial preţul mediu pe zonă

"Piața imobiliară nu e transparentă, pe platformele de vânzări sau închirieri sunt anunțuri care nu sunt reale sau de actualitate tocmai pentru a manipula prețul mediu, de a induce în eroare populația că există o tendință de creștere continuă a prețurilor și de a determina psihic, emoțional această creștere a prețurilor. Oamenii se sperie", a declarat Iancu Guda, specialist economic Observator.

Aşa au apărut şi proprietăţile de tip cârlig,oamenii sună la numărul afişat, iar agentul imobiliar le transmite că oferta nu mai este disponibilă, însă vine cu alte variante.

Ilie Viziru, agent imobiliar: Îşi atrag cât mai mulţi clienţi.

Reporter: Cu ce alte oferte vin?

Ilie Viziru: Cu alte oferte care poate sunt nepotrivite, dar sunt în portofoliul lor pe care le au.

Aceeaşi practică este şi la locuinţele vândute. "Erau abia postate şi nu mai erau de actualitate, cu o repeziciune ieşită din comun. Au venit cu alte oferte da, ba chiar asemănătoare, însă nu pe placul nostru".

În plus, pe platforme sunt afişate doar preţurile cerut de proprietari, nu cele reale, de tranzacţionare ale imobilelor. "Pe un site de specialitate putem să vedem un apartament care ar fi costat 95.000, dar preţul corect ar trebui să fie 87.000", a explicat Ilie Viziru, agent imobiliar.

"Pe apartamentele vechi am observat o creştere care nu este susţinută de nimic. Doar că având în vedere că TVA-ul apartamentelor noi a crescut s-a profitat puţin de această creştere", a explicat Ramona Babiuc, reprezentant dezvoltator imobiliar.

Cum ne punem la adăpost

"După ce au identificat un imobil pe care vor să-l cumpere şi şi-au făcut negocierea cu vânzătorul să se sfătuiască şi cu notarul. Să ceară consiliere, un punct de vedere asupra documentelor, să înţeleagă clauzele principale, drepturile şi obligaţiile", transmite Radu Berevoianu, notar.

În cazul unei locuinţe închiriate, experţii ne sfătuiesc să semnăm un contract de închiriere, nu de comodat. Aşa evităm să fim la mâna proprietarului şi, de exemplu, să fim daţi afară din casă din diverse motive.

