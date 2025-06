Schema prin care o firmă a lăsat zeci de cupluri, care urmau să facă nunta, cu buza umflată și fără bani

O firmă de animație pentru nunți din Marea Britanie a lăsat zeci de cupluri cu inima frântă și cu banii pierduți. Compania "The Best Singing Waiters", condusă de un cuplu, lua bani de la clienți deși intrase deja în faliment.

Compania "The Best Singing Waiters", condusă de Frederick Reeves (49 de ani), cunoscut și ca Jamie, și de soția sa, Claire Reeves (41 de ani), lua bani de la clienți deși intrase deja în faliment. Firma oferea așa-numiții "chelneri cântăreți", persoane care, la petreceri și nunți, se dădeau drept ospătari, iar la un moment dat începeau să cânte, potrivit Daily Mail.

În total, 43 de clienți au pierdut peste 55.000 de dolari, pentru că "The Best Singing Waiters" a continuat să ia bani chiar și după ce știa că nu-și mai poate onora angajamentele. Firma a intrat în lichidare cu datorii de peste 896.000 de dolari și active de doar 215.000 de dolari.

"Am plătit 1.800 de dolari și nu am mai văzut nimic"

Kathryn Dean, o femeie din Liverpool, povestește cum a plătit 1.800 de dolari pentru ca la nunta fiicei sale să fie o surpriză cu doi "chelneri cântăreți".

"Chelnerii cântăreți urmau să fie o surpriză pentru toți invitații. Fiica mea a fost devastată când am aflat ce s-a întâmplat. Am plătit 1.024 de dolari avans și restul în noiembrie 2021. Am vorbit chiar cu managerul firmei, am stabilit și lista de cântece. Mi-au spus să plătesc și pentru masa cântăreților. Apoi, dintr-odată, n-au mai răspuns", a spus Kathryn.

În mai 2024, a primit un e-mail automat că firma a intrat în faliment. "Nu cred că o să-mi mai recuperez banii. A trecut prea mult timp, nici pe card nu mai pot să fac cerere de rambursare", a povestit ea pentru MailOnline.

"Ne-au cerut banii în avans, dar nu au mai venit"

Zeci de cupluri au povestit pe rețelele de socializare cum și-au pierdut banii. O mireasă a scris pe Facebook: "Nunta noastră e peste 4 săptămâni. Suntem distruși. Mama mea, care e bătrână, a plătit pentru surpriză și nu mai poate recupera niciun ban!"

Altă tânără a spus: "Am plătit deja 1.280 de dolari pentru anul viitor. Sunt foarte dezamăgită."

Directorii, interziși 8 ani

Investigația Serviciului de Insolvență din Marea Britanie a stabilit că soții Reeves știau că firma lor nu mai poate oferi serviciile promise. Rob Clarke, investigator-șef, a spus: "Cuplurile au fost lăsate cu inima frântă. Unii clienți chiar au fost convinși să plătească totul dinainte, cu reduceri promise. Comportamentul soților Reeves a fost grav și nu mai au voie să fie directori de firmă până în mai 2033."

Firma fusese dată în judecată de Fiscul britanic pentru datorii de peste 256.000 de dolari, iar pe 1 mai 2024 a intrat oficial în lichidare. Chiar și așa, între 28 martie și 1 mai, soții Reeves au continuat să ia bani de la clienți, deși știau că nu vor mai onora niciun contract.

