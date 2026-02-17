Schema vacanțelor "last minute". Cum a păcălit o femeie mai multe familii cu sejururi rezervate doar pe hârtie

O femeie de 38 de ani, administrator al unei firme din București, a fost reținută după ce ar fi înșelat mai multe persoane prin intermedieri fictive de vacanțe "last minute" în destinații exotice. Prejudiciul este estimat la aproximativ 40.000 de euro, iar anchetatorii spun că victimele erau convinse să plătească pe baza unor ordine de plată false, potrivit News.ro.

Femeia ar fi folosit datele altcuiva pentru a intermedia, în mod fraudulos, achiziţii de vacanţe "last minute" în Turcia, Maldive, Japonia, Cuba şi alte destinaţii, de la o firmă din Arad, păgubită la rândul ei. Ca să le convingă că plata fost făcută, femeia le trimitea victimelor ordine de plată false. Din cauza ei, două familii cu copii mici au fost evacuate dintr-un hotel din Turcia, după patru zile de vacanţă. Poliţiştii au făcut percheziţii în Sectorul 2, iar femeia a fost reţinută.

Marţi, 17 februarie, poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Sector 2 au făcut trei percheziţii în Bucureşti, într-un dosar penal în care se fac cercetări pentru înşelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals informatic şi inducere în eroare a organelor judiciare, informează Poliţia Capitalei.

Din probele administrate a reieşit că, în perioada iulie 2024 - prezent, o femeie de 38 de ani, urmărind "obţinerea unui beneficiu patrimonial injust", ar fi indus în eroare persoanele vătămate cu privire la achiziţionarea unor pachete turistice.

Cum funcționa schema și cum erau convinse victimele să plătească

"Prin prezentarea unor informaţii false sau incomplete despre disponibilitatea serviciilor, tarife şi condiţii de rezervare, aceasta ar fi determinat persoanele vătămate să transfere diferite sume de bani, în valoare totală de aproximativ 40.000 de euro, pentru pachete turistice care nu corespundeau serviciilor promise. Totodată, pentru a consolida aparenţa de legalitate şi a menţine în eroare persoanele vătămate, femeia în cauză a folosit înscrisuri nereale, care prezentau în mod nereal faptul că plăţile şi serviciile turistice erau efectuate corespunzător. În acest fel, a creat impresia unei situaţii financiare corecte şi ar fi indus persoanele vătămate să creadă că tranzacţiile au fost efectuate conform contractelor încheiate", precizează Poliţia Capitalei.

Potrivit unor surse judiciare, presupusa infractoare ar fi folosit datele unei femei în vârstă pentru a intermedia, în mod fraudulos, achiziţii de vacanţe. Astfel, femeia găsea clienţi prin recomandări şi le propunea vacanţe "last minute" în Turcia, Maldive, Japonia, Cuba, Paris, Malta şi alte destinaţii, spunându-le că ea doar intermediază rezervarea, că pachetul turistice este de la o firmă din Arad (persoană vătămată în cauză), iar plata este făcută de femeia al cărei buletin îl deţinea. Ulterior, victimelor li se transmitea că plata a fost făcută, dar că, din cauză că era vineri seara şi o sumă mare, banca nu a procesat tranzacţia, iar banii au rămas "blocaţi". Ca să-şi susţină afirmaţiile, femeia le trimitea ordine de plată false.

Familii cu copii, evacuate din hotel în plină vacanță

Poliţia Capitalei a mai precizat că, în scopul ascunderii infracţiunilor, în 14 august 2024, bănuita a făcut plângere penală împotriva unei alte persoane, fără legătură în caz, dar şi împotriva unui păgubit, susţinând, în mod fals, că ar fi fost victima unei înşelăciuni şi că ar fi achitat integral servicii turistice, lucruri neadevărate. Ca să-şi susţină acuzaţiile, la audierea din 5 februarie 2025, în calitate de persoană vătămată, femeia a prezentat la dosar şapte documente şi ordine de plată false, menite să creeze aparenţa efectuării plăţilor şi să influenţeze cursul cercetărilor.

Sursele judiciare citate au mai precizat că, în august 2024, două familii cu copii mici au plecat în Turcia în baza unui astfel de pachet turistic "last minute", ajungând sâmbătă la hotel, iar luni li s-a comunicat că plata nu a fost făcută. Femeia le-a transmis un nou ordin de plată, tot fals, susţinând că banii urmează să intre. Pentru că suma nu a fost virată nici în următoarea zi, cele două familii au fost evacuate în a patra zi de sejur, fiind nevoite să doarmă în aeroport şi să-şi cumpere singuri biletele de avion pentru a se întoarce în ţară.

Și agenția de turism, păgubită de aceeași schemă

"Într-o altă situaţie, folosind acelaşi mod de operare, femeia a susţinut în faţa agenţiei de turism (BJR Vacanţe SRL) că plata pentru o vacanţă a fost făcută de titulara buletinului, dar că banii sunt blocaţi temporar în bancă. Agenţia a achitat din fonduri proprii vacanţa către operatorul turistic, în ideea că îşi va recupera suma când se deblochează transferul. În acest fel, şi agenţia BJR Vacanţe SRL a fost păgubită", au explicat sursele citate.

Aceleaşi surse au adăugat că alte două persoane - una care a plătit o vacanţă în Japonia şi şi-a recuperat ulterior banii, şi alta care aştepta să plece în vacanţă, după ce a achiziţionat două pachete la Disneyland Paris şi în Malta - au fost înşelate de aceeaşi femeie.

Sursele judiciare au menţionat că femeia prezenta joi sau vineri oferte de vacanţe "last minute", aşa-zisa plată era făcută vineri seara, iar oamenii credeau că banii "sunt blocaţi până luni" în bancă, nefiind procesaţi în weekend.

O altă persoană căreia femeia în cauză i-ar fi promis ajutorul pentru a obţine fonduri europene necesare deschiderii unui after school a fost, de asemenea, înşelată.

Percheziții și reținere pentru 24 de ore

Marţi, poliţiştii au făcut trei percheziţii domiciliare, iar femeia bănuită de înşelăciune a fost dusă la audieri şi apoi reţinută pentru 24 de ore, urmând a fi prezentată în faţa magistraţilor cu propunere legală.

Cercetările sunt continuate de către poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Sector 2, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, pentru înşelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals informatic şi inducere în eroare a organelor judiciare.

