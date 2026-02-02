Antena Meniu Search
Pentru mulţi turişti, peisajul de poveste, vremea frumoasă şi atmosfera extrem de relaxată înseamnă invitația de nerefuzat la selfie. Când vorbim despre weekendul pe pârtie, lucrurile sunt cu atât mai clare: mulți dintre schiori și snowboarderi se opresc în zonele cu cele mai frumoase cadre, scot telefonul și nu pleacă fără să își facă un story sau câteva selfie-uri.

Chiar dacă ziua pe pârtie începe la coada de la instalațiile de transport pe cablu, continuă totuşi într-un cadru de poveste şi se poate termina cu un munte de amintiri și fotografii numai bune de împărtășit pe reţelele de socializare.

"Care e cel mai bun loc de selfie? Cred că oriunde. E foarte frumos, e în natură, aer curat, nu e aşa aglomerat pe cât pare, oamenii sunt civilizaţi", explică un turist.

"Cred că e cea mai bună zonă aici în Poiana Braşov pentru că aparţine Braşovului şi e cea mai frumoasă zonă şi Postăvaru", explică un alt turist.

Iar cu cât o fotografie este făcută mai la înălţime, cu atât este mai frumos peisajul surprins.

"Cred că sus la capătul telecabinei. Pentru că ai o privelişte la 360 deasupra Braşovului şi Valea Prahovei. Se vede şi Piatra Mare, e superb", explică o turistă.

Poiana Brașov are 24 de kilometri de pârtii de schi. Iar imaginile de sus, de la aproape 1800 de metri înălțime, sunt adevărate cadre de poveste pentru cei care până sezonul următor, vor să le păstreze amintire, în poze.

